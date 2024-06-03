Украинцы взяли в плен словака, воевавшего на стороне российских окупантов — что известно

Журналист Качура с заключенным, который говорит, что он из Словакии. Фото: Александр Качура, Facebook

Украинские военные захватили словака, воевавшего за Россию, на передовой возле города Лиман. Мужчина рассказал, что российским солдатам дают команду наших в плен не брать.

Видео с пленным опубликовал Александр Качура в Facebook в воскресенье, 2 июня.

Читайте также:

История пленного словака, служившего на стороне оккупантов

На видео мужчина, называющий себя Ярославом Галайчиком, утверждает, что является гражданином Словацкой Республики. Журналист спрашивает его, как он оказался в Украине, и тот коротко отвечает, что был захвачен в плен.

Качура рассказал Aktuality.sk, что имел возможность общаться с заключенным около получаса. По его словам, словак попал в плен в районе города Лиман после третьей атаки.

"Некоторые ребята, с которыми он был, падали и не поднимались. Он был медиком, должен был эвакуировать учтенных. Когда он получил контузию, то пошел в сторону наших позиций, где нашел пустой окоп. Он скрывался там, но к блиндажу украинский FPV-дрон сбросил взрывчатку... Третий штурм для словака оказался роковым — контузия и плен", — отметил Качура.

Словак утверждает, что не участвовал в боевых действиях. Он якобы переехал на оккупированную Луганскую область, чтобы помогать с погрузкой машин. Мужчина рассказывал, что служил в интернациональном отряде вместе с индийцами, непальцами и монголами. По словам Качуры, он должен был подписать контракт с Минобороны России в Москве на сумму около 200 тысяч рублей (чуть больше 2 тысяч евро) в месяц.

"Из интересного, что удалось узнать, — российским солдатам дают команду наших в плен не брать. Никого в плен не брать. К тем, кого взяли в плен, отношение нечеловеческое. Да и своих отказников они тоже не жалеют и сажают в одну яму из пленными", — написал журналист.

Сообщение Александра Качуры. Фото: скриншот

Словацкий пленный Ярослав Галайчик утверждал, что попал в плен в последние дни мая, 28 или 29 числа.

Журналист отметил, что цинизм Ярослава в том, что до полномасштабного вторжения он часто посещал Украину как турист, и она ему нравилась. Но деньги и пропаганда затмили его разум, и бывший турист пошел воевать против украинцев.

Наемник не хочет возвращаться в Россию и просит передать его словацким властям, где за наемничество ему грозит от 10 до 20 лет заключения. Дома его ждут безработная мать и отец-инвалид.

Напомним, командир отделения инструкторов батальона "Свобода" Владимир "Рандеву" Семин рассказал о российском плене. По его словам, оккупанты совершают действия в отношении бойцов ВСУ, которые противоречат нормам международного права.

Мы писали, что из плена российских оккупантов домой удалось вернуть еще 75 украинцев. Среди них воины Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских.