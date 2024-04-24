Українці влаштували скандал у Польщі через заборону консульських послуг
У польському підрозділі ДП "Документ" зібралися десятки українців та бунтують. Вони незадоволені після заборони на видачу закордонних паспортів чоловікам призовного віку.
Відповідні відео з'явилися у соцмережах.
Що відбувається у паспортних сервісах Польщі
У мережі публікують відео нібито бунту в польському ДП "Документ" після заборони на видачу закордонних паспортів чоловікам призовного віку.
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На відео чутно, як чоловіки криком вимагають віддати документи та сам посилає персонал відомства на фронт в Україну.
"Віддай документи. Йди в свою Україну і сама б**ть служи", — каже один із чоловіків.
Що передувало
У вівторок, 23 квітня, у ДП "Документ" повідомили, що перестали видавати готові паспорти, пояснюючи технічними причинами. Зазначається, що документи можуть отримати тільки діти до 12 років.
Тим часом у мережі публікують відео нібито з центрів видачі паспортів у Варшаві. Там величезні черги чоловіків, які не можуть отримати документ.
Нагадаємо, коментуючи ситуацію з обмеженням консульських послуг українським чоловікам за кордоном, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відсидітись за кордоном, коли у твоїй країні війна, не вийде. Зараз головний пріоритет — захист Батьківщини від знищення.
Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн.
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