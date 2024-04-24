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Українці влаштували скандал у Польщі через заборону консульських послуг

24 квітня 2024 09:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українці влаштували скандал у Польщі через заборону консульських послуг
Натовп українців у консульстві Польщі. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У польському підрозділі ДП "Документ" зібралися десятки українців та бунтують. Вони незадоволені  після заборони на видачу закордонних паспортів чоловікам призовного віку.

Відповідні відео з'явилися у соцмережах.

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У мережі публікують відео нібито бунту в польському ДП "Документ" після заборони на видачу закордонних паспортів чоловікам призовного віку.

Увага! Відео нижче містить нецензурну лексику 18+

На відео чутно, як чоловіки криком вимагають віддати документи та сам посилає персонал відомства на фронт в Україну. 

"Віддай документи. Йди в свою Україну і сама б**ть служи", — каже один із чоловіків.  

Що передувало 

У вівторок, 23 квітня, у ДП "Документ" повідомили, що перестали видавати готові паспорти, пояснюючи технічними причинами. Зазначається, що документи можуть отримати тільки діти до 12 років. 

Тим часом у мережі публікують відео нібито з центрів видачі паспортів у Варшаві. Там величезні черги чоловіків, які не можуть отримати документ.

Нагадаємо, коментуючи ситуацію з обмеженням консульських послуг українським чоловікам за кордоном, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відсидітись за кордоном, коли у твоїй країні війна, не вийде. Зараз головний пріоритет — захист Батьківщини від знищення. 

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн. 

Польща
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українці
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документи
війна в Україні
консульство

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