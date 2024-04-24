Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украинцы устроили скандал в Польше из-за запрета консульских услуг arrow

Украинцы устроили скандал в Польше из-за запрета консульских услуг

24 апреля 2024 09:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинцы устроили скандал в Польше из-за запрета консульских услуг
Толпа украинцев в консульстве Польши. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В польском подразделении ГП "Документ" собрались десятки украинцев и бунтуют. Они недовольны после запрета на выдачу загранпаспортов мужчинам призывного возраста.

Соответствующие видео появились в соцсетях.

Читайте также:

Что происходит в паспортных сервисах Польши

В сети публикуют видео якобы бунта в польском ГП "Документ" после запрета на выдачу загранпаспортов мужчинам призывного возраста.

Внимание! Видео ниже содержит нецензурную лексику 18+

На видео слышно, как мужчины криком требуют отдать документы и посылает персонал ведомства на фронт в Украину.

"Отдай документы. Иди в свою Украину и сама б**ть служи", — говорит один из мужчин.

Что предшествовало

Во вторник, 23 апреля, в ГП "Документ" сообщили, что перестали выдавать готовые паспорта, объясняя техническими причинами. Отмечается, что документы могут получить только дети до 12 лет.

Между тем, в сети публикуют видео якобы из центров выдачи паспортов в Варшаве. Там огромные очереди мужчин, которые не могут получить документ.

Напомним, комментируя ситуацию с ограничением консульских услуг украинским мужчинам за границей, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсидеться за границей, когда в твоей стране война, не получится. Сейчас главный приоритет — защита Родины от уничтожения.

В то же время офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

Польша
скандал
украинцы
мобилизация
документы
война в Украине
консульство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри