Украинцы устроили скандал в Польше из-за запрета консульских услуг

Толпа украинцев в консульстве Польши. Фото: скриншот с видео

В польском подразделении ГП "Документ" собрались десятки украинцев и бунтуют. Они недовольны после запрета на выдачу загранпаспортов мужчинам призывного возраста.

Соответствующие видео появились в соцсетях.

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В сети публикуют видео якобы бунта в польском ГП "Документ" после запрета на выдачу загранпаспортов мужчинам призывного возраста.

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На видео слышно, как мужчины криком требуют отдать документы и посылает персонал ведомства на фронт в Украину.

"Отдай документы. Иди в свою Украину и сама б**ть служи", — говорит один из мужчин.

Что предшествовало

Во вторник, 23 апреля, в ГП "Документ" сообщили, что перестали выдавать готовые паспорта, объясняя техническими причинами. Отмечается, что документы могут получить только дети до 12 лет.

Между тем, в сети публикуют видео якобы из центров выдачи паспортов в Варшаве. Там огромные очереди мужчин, которые не могут получить документ.

Напомним, комментируя ситуацию с ограничением консульских услуг украинским мужчинам за границей, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсидеться за границей, когда в твоей стране война, не получится. Сейчас главный приоритет — защита Родины от уничтожения.

В то же время офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.