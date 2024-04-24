Украинцы устроили скандал в Польше из-за запрета консульских услуг
В польском подразделении ГП "Документ" собрались десятки украинцев и бунтуют. Они недовольны после запрета на выдачу загранпаспортов мужчинам призывного возраста.
Соответствующие видео появились в соцсетях.
Что происходит в паспортных сервисах Польши
В сети публикуют видео якобы бунта в польском ГП "Документ" после запрета на выдачу загранпаспортов мужчинам призывного возраста.
Внимание! Видео ниже содержит нецензурную лексику 18+
На видео слышно, как мужчины криком требуют отдать документы и посылает персонал ведомства на фронт в Украину.
"Отдай документы. Иди в свою Украину и сама б**ть служи", — говорит один из мужчин.
Что предшествовало
Во вторник, 23 апреля, в ГП "Документ" сообщили, что перестали выдавать готовые паспорта, объясняя техническими причинами. Отмечается, что документы могут получить только дети до 12 лет.
Между тем, в сети публикуют видео якобы из центров выдачи паспортов в Варшаве. Там огромные очереди мужчин, которые не могут получить документ.
Напомним, комментируя ситуацию с ограничением консульских услуг украинским мужчинам за границей, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсидеться за границей, когда в твоей стране война, не получится. Сейчас главный приоритет — защита Родины от уничтожения.
В то же время офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.
Читайте Новини.LIVE!