Українці та поляки вийшли на мітинг у Варшаві проти торгівлі ЄС з Росією
Українські та польські активісти в суботу, 6 квітня, вийшли на мітинг на Замковій площі у Варшаві. Таким чином вони хочуть висловити свій протест проти продовження торгівлі між Європейським Союзом та Росією.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Протест у Варшаві
Мітингувальники закликають Європейський Союз запровадити повне ембарго на російську продукцію.
На місці події можна побачити рідину, яка схожа на кров, клітку з чоловіком у військовій формі, людей, які одягли маски політичних діячів, а також хрести.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні товарообіг між Польщею та Росією збільшився у декілька разів. Загалом було поставлено товарів на сотні мільйонів доларів.
Також заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що обмеження на продукції з країни-агресорки Росії та Білорусі можуть позитивно вплинути на ситуацію з протестами. Це може дозволити торгувати на ринку Європейського Союзу й польським фермерам, і українським.
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