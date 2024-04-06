Українці та поляки вийшли на мітинг у Варшаві проти торгівлі ЄС з Росією

Мітинг у Варшаві 6 квітня. Фото: скриншот

Українські та польські активісти в суботу, 6 квітня, вийшли на мітинг на Замковій площі у Варшаві. Таким чином вони хочуть висловити свій протест проти продовження торгівлі між Європейським Союзом та Росією.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Мітингувальники закликають Європейський Союз запровадити повне ембарго на російську продукцію.

На місці події можна побачити рідину, яка схожа на кров, клітку з чоловіком у військовій формі, людей, які одягли маски політичних діячів, а також хрести.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні товарообіг між Польщею та Росією збільшився у декілька разів. Загалом було поставлено товарів на сотні мільйонів доларів.

Також заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що обмеження на продукції з країни-агресорки Росії та Білорусі можуть позитивно вплинути на ситуацію з протестами. Це може дозволити торгувати на ринку Європейського Союзу й польським фермерам, і українським.