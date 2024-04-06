Украинцы и поляки вышли на митинг в Варшаве против торговли ЕС с Россией

Митинг в Варшаве 6 апреля. Фото: скриншот

Украинские и польские активисты в субботу, 6 апреля, вышли на митинг на Замковой площади в Варшаве. Таким образом они хотят выразить свой протест против продолжения торговли между Европейским Союзом и Россией.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Митингующие призывают Европейский Союз ввести полное эмбарго на российскую продукцию.

На месте происшествия можно увидеть жидкость, похожую на кровь, клетку с мужчиной в военной форме, людей, одевших маски политических деятелей, а также кресты.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине товарооборот между Польшей и Россией увеличился в несколько раз. Всего было поставлено товаров на сотни миллионов долларов.

Также заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что ограничения на продукцию из страны-агрессорки России и Беларуси могут положительно повлиять на ситуацию с протестами. Это может позволить торговать на рынке Европейского Союза и польским фермерам, и украинским.