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Украинцы и поляки вышли на митинг в Варшаве против торговли ЕС с Россией

6 апреля 2024 15:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцы и поляки вышли на митинг в Варшаве против торговли ЕС с Россией
Митинг в Варшаве 6 апреля. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские и польские активисты в субботу, 6 апреля, вышли на митинг на Замковой площади в Варшаве. Таким образом они хотят выразить свой протест против продолжения торговли между Европейским Союзом и Россией.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Митингующие призывают Европейский Союз ввести полное эмбарго на российскую продукцию.

На месте происшествия можно увидеть жидкость, похожую на кровь, клетку с мужчиной в военной форме, людей, одевших маски политических деятелей, а также кресты.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине товарооборот между Польшей и Россией увеличился в несколько раз. Всего было поставлено товаров на сотни миллионов долларов.

Также заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что ограничения на продукцию из страны-агрессорки России и Беларуси могут положительно повлиять на ситуацию с протестами. Это может позволить торговать на рынке Европейского Союза и польским фермерам, и украинским.

Европейский союз
россия
Польша
митинг
украинцы
торговля
протесты
Украина

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