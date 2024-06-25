Кількість виїжджаючих з окупації зменшилася — які причини

Чоловік повернувся з окупації після перетину російсько-українського кордону. Фото: DW

Кількість українців, які виїжджають з окупованих територій, зменшилася — нині на добу фіксують повернення до 100 осіб. Це пов'язано насамперед зі складністю дороги, а також із високою вартістю поїздки, яка стає дедалі більш недоступною для людей. Утім, іншого шляху для укрїнців, як виїхати немає.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю 24 Каналу у неділю, 23 червня.

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Як виїхати з окупації

Нині є кілька шляхів для мешканців окупованих територій: через Колотилівку – Покровку на Сумщині, через Білорусь (Мокрани – Доманове), а також через Грузію та тимчасово окупований Крим. Люди можуть скористатися іншими шляхами, але вони усі йдуть через територію Росії.

Верещук зазначила, що допомога з українського боку обмежена, оскільки на окупованих територіях майже не працюють міжнародні організації. Однак є волонтерські групи, які допомагають людям з квитками та допомагають маломобільним людям.

"Ми з ними співпрацюємо з українського боку. Ми допомагаємо з фінансуванням. Ми розуміємо, наскільки це важливий процес. Але люди роблять усе, щоб самотужки вибратися", — заявила міністерка.

Коли люди перетинають кордон з Україною, їх чекають на пунктах пропуску з гарячою їжею, медикаментами та фінансовою підтримкою.

"Коли ж вже перетинають кордон з Україною, тут їх чекаємо ми. Їх чекає Сумська ОВА, хаб, тепла їжа, медикаменти, відповідні документи. Перша виплата на пероні у Києві, чи у Львові, чи в Полтаві, чи в Харкові. Їх чекає грошова підтримка, а також безплатний квиток в ту частину України, яку вони для себе обрали", — зауважила Верещук.

Що відбувається на російських блокпостах

За словами міністерки, перехід через блокпости окупантів став надзвичайно складним. Російські військові отримали бази даних українських військовослужбовців, зокрема тих, хто служив в АТО. Це дозволяє їм шантажувати та вербувати українських військових, використовуючи спорідненість та інші методи тиску. СБУ та контррозвідка виявляють такі випадки та проводять спеціальні операції.

Верещук порадила уникати співпраці з ворогом, не вірити їхнім обіцянкам і берегти своє життя, здоров'я та свободу.

"Моя порада – не йдіть на співпрацю з ворогом. Не вірте жодному їхньому слову про якісь квартири, які вам "нададуть", про переоформлення документів, які ви повинні зробити. Пам'ятайте, що це – ворог, який прийшов нас вбити, знищити. Саме так треба дивитися на тих, начебто, колишніх "мижебратів", — сказала посадовець.

Виїзд з ТОТ

Кількість людей, які виїжджають з ТОТ, зменшилася через складність подорожей і зменшення фінансових можливостей. Нині на добу фіксують до 100 осіб, які перетинають пункти пропуску.

"Вони не можуть дозволити собі купити квиток, особливо маломобільні, тому що потрібен спеціальний транспорт, а це все коштовно. Але це приблизно до ста осіб в день, коли ми кажемо про два пункти пропуску, які сьогодні працюють на в'їзд для людей з ТОТ", — зауважила міністерка.

Для тих, хто бажає виїхати з окупації, Верещук порадила звертатися на гарячу лінію 1548, до чат-ботів або волонтерських чатів. Важливо видаляти будь-яку компрометуючу інформацію з телефонів і месенджерів перед перетином блокпостів.

"Потрібно скористатися такою можливістю і в будь-який спосіб дістатися до підконтрольної України. А тут вже ми вас зустрінемо. Не бійтесь, бо часто мене запитують: "а якщо ми візьмемо російський паспорт і виїдемо, чи не буде у нас тут проблем з СБУ?" Якщо ви взяли російський паспорт для того, щоб виїхати – проблем не буде", — зазначила Верещук.

Вона додала, що Україна надає грошову підтримку для людей, які виїхали з ТОТ. Кожну людину чекає фінансова допомога на перші дні, а потім ще 10 800 гривень щомісяця та підтримка.

Верещук відзначила, що Львів став хабом для переселенців, де надається всебічна підтримка. Подібний досвід варто переймати іншим регіонам України.

Чи часто Верещук комунікує з людьми, які повертаються з полону Росії чи з окупації

Верещук наголосила, що зустрічається з дуже багатьма людьми, щоб розуміти, що насправді відбувається.

"Мені це дуже важливо, бо я з ними розмовляю та чую, що відбувається; розумію, яку саме підтримку потрібно надати. Далі ми супроводжуємо таких дітей, людей. Скільки маю вільного часу – увесь присвячую зустрічам з людьми. Бо тільки вони можуть дати правдиву інформацію без тих бюрократичних нашарувань", — сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України змушують дітей готувати для ворога. Для реалізації пропагандистської акції росіяни збирають кошти у місцевого населення.

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