Количество выезжающих из оккупации уменьшилось — какие причины

Мужчина вернулся из оккупации после пересечения российско-украинской границы. Фото: DW

Число украинцев, выезжающих с оккупированных территорий, уменьшилось — сейчас в сутки фиксируют возвращение до 100 человек. Это связано, прежде всего, со сложностью дороги, а также с высокой стоимостью поездки, которая становится все более недоступной для людей. Впрочем, другого пути для украинцев как уехать нет.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью 24 каналу в воскресенье, 23 июня.

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Как выехать из оккупации

Сейчас есть несколько путей для жителей оккупированных территорий: через Колотиловку — Покровку Сумской области, через Беларусь (Мокраны – Доманово), а также через Грузию и временно оккупированный Крым. Люди могут воспользоваться другими путями, но все они идут через территорию России.

Верещук отметила, что помощь с украинской стороны ограничена, поскольку на оккупированных территориях практически не работают международные организации. Однако есть волонтерские группы, которые помогают людям с билетами и помогают маломобильным людям.

"Мы с ними сотрудничаем с украинской стороны. Мы помогаем с финансированием. Мы понимаем, насколько это важный процесс. Но люди делают все, чтобы самостоятельно выбраться" , — заявила министр.

Когда люди пересекают границу с Украиной, их ждут на пунктах пропуска с горячей едой, медикаментами и финансовой поддержкой.

"Когда же уже пересекают границу с Украиной, здесь их ждем мы. Их ждет Сумская ОВА, хаб, теплая еда, медикаменты, соответствующие документы. Первая выплата на перроне в Киеве, во Львове, или в Полтаве, или в Харькове. Их ждет денежная поддержка, а также бесплатный билет в ту часть Украины, которую они для себя выбрали» , — отметила Верещук.

Что происходит на российских блокпостах

По словам министра, переход через блокпосты оккупантов стал чрезвычайно сложным. Российские военные получили базы данных украинских военнослужащих, в том числе тех, кто служил в АТО. Это позволяет им шантажировать и вербовать украинских военных, используя родство и другие методы давления. СБУ и контрразведка устанавливают такие случаи и проводят специальные операции.

Верещук посоветовала избегать сотрудничества с врагом, не верить их обещаниям и беречь свою жизнь, здоровье и свободу.

"Мой совет – не идите на сотрудничество с врагом. Не верьте ни одному их слову о каких-то квартирах, которые вам "предоставят", о переоформлении документов, которые вы должны сделать. Помните, что это враг, который пришел нас убить, уничтожить. Именно так надо смотреть на тех, вроде, бывших "мыжебратов" , — сказала чиновник.

Выезд из ТОТ

Количество выезжающих из ТОТ уменьшилось из-за сложности путешествий и уменьшения финансовых возможностей. В настоящее время в сутки фиксируют до 100 человек, пересекающих пункты пропуска.

"Они не могут позволить себе купить билет, особенно маломобильные, потому что нужен специальный транспорт, а это все ценно. Но это примерно до ста человек в день, когда мы говорим о двух пунктах пропуска, которые сегодня работают на въезд для людей с ТОТ" , — отметила министерша.

Для желающих выехать из оккупации Верещук посоветовала обращаться на горячую линию 1548, в чат-боты или волонтерские чаты. Важно удалять любую компрометирующую информацию из телефонов и мессенджеров перед пересечением блокпостов.

"Нужно воспользоваться такой возможностью и любым способом добраться до подконтрольной Украины. А тут уж мы вас встретим. Не бойтесь, потому что часто меня спрашивают: "а если мы возьмем российский паспорт и уедем, не будет ли у нас здесь проблем с СБУ ?" Если вы взяли российский паспорт для того, чтобы уехать — проблем не будет" , — отметила Верещук.

Она добавила, что Украина оказывает денежную поддержку для людей, выехавших из ВТО. Каждый человек ждет финансовая помощь на первые дни, а затем еще 10 800 гривен ежемесячно и поддержка.

Верещук отметила, что Львов стал хабом для переселенцев, где оказывается всесторонняя поддержка. Подобный опыт следует перенимать другим регионам Украины.

Часто Верещук общается с людьми, возвращающимися из плена России или из оккупации.

Верещук подчеркнула, что встречается с очень многими людьми, чтобы понимать, что происходит.

"Мне это очень важно, потому что я с ними разговариваю и слышу, что происходит; понимаю, какую именно поддержку нужно оказать. Дальше мы сопровождаем таких детей, людей. Сколько у меня есть свободное время – все посвящаю встречам с людьми. Потому что только они могут дать правдивую. информацию без тех бюрократических наслоений" , — сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины вынуждают детей готовить врага. Для реализации пропагандистской акции россияне собирают средства у местного населения.

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