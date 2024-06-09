У Луганській області окупанти скаржаться на пиріжки з канцелярськими кнопками

Пиріжки із сюрпризом — як у Луганській області люди борються з окупантами
У Луганській області місцеві активно борються з російськими окупантами. Так, у захопленому Старобільську місцева жителька продала солдатам армії Росії пиріжки з канцелярськими кнопками.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Telegram у неділю, 9 червня.
Пиріжки із сюрпризом для окупантів
"Щось не любить населення Луганщини "визволителів", — зазначив Казанський.
Росіяни скаржаться, що по дорозі на фронт окупанти побачили бабусю, яка дала їм пиріжки. Коли загарбники почали їх їсти, то помітили канцелярські кнопки.
Нагадаємо, російські загарбники отруюються алкоголем у тимчасово окупованому Маріуполі. Внаслідок цього вже четверо солдатів армії Росії померли.
Також в окупованому Маріуполі від отруєння загинуло близько десяти російських військових. Українські партизани вирішили пригостити їх "загадковими" пасками, ковбасою та салом напередодні Великодня.
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