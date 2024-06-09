У Луганській області окупанти скаржаться на пиріжки з канцелярськими кнопками

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Луганській області місцеві активно борються з російськими окупантами. Так, у захопленому Старобільську місцева жителька продала солдатам армії Росії пиріжки з канцелярськими кнопками.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Telegram у неділю, 9 червня.

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"Щось не любить населення Луганщини "визволителів", — зазначив Казанський.

Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

Росіяни скаржаться, що по дорозі на фронт окупанти побачили бабусю, яка дала їм пиріжки. Коли загарбники почали їх їсти, то помітили канцелярські кнопки.

Пиріжки з канцелярськими кнопками. Фото: t.me/kazansky2017

Пиріжки з канцелярськими кнопками. Фото: t.me/kazansky2017

Нагадаємо, російські загарбники отруюються алкоголем у тимчасово окупованому Маріуполі. Внаслідок цього вже четверо солдатів армії Росії померли.

Також в окупованому Маріуполі від отруєння загинуло близько десяти російських військових. Українські партизани вирішили пригостити їх "загадковими" пасками, ковбасою та салом напередодні Великодня.