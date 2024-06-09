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Пиріжки із сюрпризом — як у Луганській області люди борються з окупантами

9 червня 2024 15:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Луганській області окупанти скаржаться на пиріжки з канцелярськими кнопками
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Луганській області місцеві активно борються з російськими окупантами. Так, у захопленому Старобільську місцева жителька продала солдатам армії Росії пиріжки з канцелярськими кнопками.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Telegram у неділю, 9 червня.

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"Щось не любить населення Луганщини "визволителів", — зазначив Казанський.

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Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

Росіяни скаржаться, що по дорозі на фронт окупанти побачили бабусю, яка дала їм пиріжки. Коли загарбники почали їх їсти, то помітили канцелярські кнопки.

Пиріжки, якими пригостили окупантів у Луганській області
Пиріжки з канцелярськими кнопками. Фото: t.me/kazansky2017
Пиріжки з канцелярськими кнопками, які дали окупантам
Пиріжки з канцелярськими кнопками. Фото: t.me/kazansky2017

Нагадаємо, російські загарбники отруюються алкоголем у тимчасово окупованому Маріуполі. Внаслідок цього вже четверо солдатів армії Росії померли.

Також в окупованому Маріуполі від отруєння загинуло близько десяти російських військових. Українські партизани вирішили пригостити їх  "загадковими" пасками, ковбасою та салом напередодні Великодня.

отруєння
Луганська область
окупанти
пиріг
війна

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