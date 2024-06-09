Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Пирожки с сюрпризом — как в Луганской области люди борются с оккупантами arrow

Пирожки с сюрпризом — как в Луганской области люди борются с оккупантами

9 июня 2024 15:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Луганской области оккупанты жалуются на пирожки с канцелярскими кнопками
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Луганской области местные жители активно борются с российскими оккупантами. Так, в захваченном Старобельске местная жительница продала солдатам армии России пирожки с канцелярскими кнопками.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Telegram в воскресенье, 9 июня.

Читайте также:

Пирожки с сюрпризом для оккупантов

"Что-то не любит население Луганщины "освободителей", — отметил Казанский.

null
Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

Россияне жалуются, что по дороге на фронт оккупанты увидели бабушку, которая дала им пирожки. Когда захватчики начали их есть, заметили канцелярские кнопки.

Пирожки, которыми угостили окупантов в Луганской области
Пирожки с канцелярскими кнопками. Фото: t.me/kazansky2017
Пирожки с канцелярскими кнопками, давшие оккупантам
Пирожки с кнопками. Фото: t.me/kazansky2017

Напомним, российские захватчики травятся алкоголем во временно оккупированном Мариуполе. В результате уже четверо солдат армии России умерли.

Также в оккупированном Мариуполе от отравления погибли около десяти российских военных. Украинские партизаны решили угостить их "загадочными" куличами, колбасой и салом накануне Пасхи.

отравление
Луганская область
оккупанты
пирог
война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку