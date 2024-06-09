В Луганской области оккупанты жалуются на пирожки с канцелярскими кнопками

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Луганской области местные жители активно борются с российскими оккупантами. Так, в захваченном Старобельске местная жительница продала солдатам армии России пирожки с канцелярскими кнопками.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Telegram в воскресенье, 9 июня.

Читайте также:

Пирожки с сюрпризом для оккупантов

"Что-то не любит население Луганщины "освободителей", — отметил Казанский.

Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

Россияне жалуются, что по дороге на фронт оккупанты увидели бабушку, которая дала им пирожки. Когда захватчики начали их есть, заметили канцелярские кнопки.

Пирожки с канцелярскими кнопками. Фото: t.me/kazansky2017

Пирожки с кнопками. Фото: t.me/kazansky2017

Напомним, российские захватчики травятся алкоголем во временно оккупированном Мариуполе. В результате уже четверо солдат армии России умерли.

Также в оккупированном Мариуполе от отравления погибли около десяти российских военных. Украинские партизаны решили угостить их "загадочными" куличами, колбасой и салом накануне Пасхи.