В Луганской области оккупанты жалуются на пирожки с канцелярскими кнопками

Пирожки с сюрпризом — как в Луганской области люди борются с оккупантами
В Луганской области местные жители активно борются с российскими оккупантами. Так, в захваченном Старобельске местная жительница продала солдатам армии России пирожки с канцелярскими кнопками.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Telegram в воскресенье, 9 июня.
Пирожки с сюрпризом для оккупантов
"Что-то не любит население Луганщины "освободителей", — отметил Казанский.
Россияне жалуются, что по дороге на фронт оккупанты увидели бабушку, которая дала им пирожки. Когда захватчики начали их есть, заметили канцелярские кнопки.
Напомним, российские захватчики травятся алкоголем во временно оккупированном Мариуполе. В результате уже четверо солдат армии России умерли.
Также в оккупированном Мариуполе от отравления погибли около десяти российских военных. Украинские партизаны решили угостить их "загадочными" куличами, колбасой и салом накануне Пасхи.
Читайте Новини.LIVE!