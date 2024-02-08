Українці довічно платитимуть судді, який незаконно заволодів землею на Київщині

Суддя Михайло Вільгушинський. Фото: argumentua.com

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Михайла Вільгушинського. Суддя незаконно заволодів землею біля Київського моря та під час війни відвідував тимчасово окупований Крим. Також Громадська рада доброчесності надала негативний відгук для Вільгушинського, через неточності в деклараціях.

Про це повідомляє видання "Слідство.Інфо".

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Незаконне отримання земель суддею

Як відомо, суддя може піти у відставку після 15 років вислуги на посаді, а також за умови, що не матиме відкритих дисциплінарних скарг. На пенсії суддя довічно утримується коштом держави та має недоторканність. Зазначається, що розмір виплат залежить від стажу і може сягати до сотень тисяч гривень на місяць.

Журналісти-розслідувачі звернули увагу на Вільгушинського ще у 2015 році, коли вийшла стаття про отримання суддею через схеми територій біля Київського моря. Нещодавно Вільгушинський пішов у відставку з посади судді, який розглядає цивільні та кримінальні справи.

"У 2008 році Вишгородська районна державна адміністрація вилучила із земель запасу 13,9 га і передала їх у власність семи громадянам для ведення особистого селянського господарства. Нові власники отримували землю, розбивали її на менші ділянки й продавали. У результаті 82 сотки на цих ділянках отримали Михайло, Володимир та Антоніна Вільгушинські", — вказують у виданні.

Зазначається, що скуповувати землі під Вишгородом родина судді почала ще у 2013 році. Понад 10 років тому вартість сотки землі складала близько 3 тисяч доларів. Згідно з деклараціями судді, у його сім'ї не було потрібної суми коштів, щоб придбати земельну ділянку.

Неточності в деклараціях судді

Громадська рада доброчесності здійснювала перевірку діяльності Вільгушанського, тому що він хотів обійняти посаду у Верховному Суді. В результаті перевірок відомство виявило неточності в декларації судді.

Зокрема, в декларації зазначається, що суддя у 2005 році заробив 88 тисяч гривень за рік, він нібито отримував лише зарплатню у розмірі майже 50 тис. грн. Така тенденція з додатковими коштами не вказаними в декларації присутня в документах до 2008 року. Загалом суддя задекларував доходів незрозумілого походження на 315 тис. грн.

"ГРД також виявила проблеми й з рухомим майном судді. У 2014 Вільгушанський придбав автомобіль Ford Mondeo, який у 2017-му продав. Інших автомобілів суддя ніколи не декларував. Однак у 2013 році не відобразив у декларації право користування автомобілем Lexus LS 460, а у період 2015-2016 років "забув" задекларувати права на Acura MDX та Toyota Camry", — додали у виданні.

У своє виправдання Вільгушинський сказав, що, мовляв, всі авто є власністю його друзів, які суддя деколи позичав. За його словами, право на користування Toyota Camry було отримано, тому що друг вирішив "зробити сюрприз" та вписати суддю в технічний паспорт.

Поїздки Вільгушинського в Крим

Стало відомо, що за час війни в Україні, родина Вільгушинського сім разів відвідувала тимчасово окупований Крим. Як розповів суддя, він був на півострові один раз за час війни, щоб розібратися в проблемах з майном та допомогти переїхати в Україну сестрі.

"Водночас, причини такого систематичного відвідування окупованої території у 2015-2016 роках залишаються незрозумілими", — йдеться в повідомленні ГРД.

Попри те, що ГРД надала негативний відгук про суддю, Вільгушинський пройшов кваліфікаційне оцінювання та продовжив працювати на посаді. Після відставки суддя отримає помісячні виплати.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від виконання обовʼязків суддю Приморського районного суду міста Одеси Іллю Лонського. Його підозрюють в корупції, зокрема в отриманні хабаря.

Додамо, ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва відпустили із СІЗО, якого обвинувачують в порушенні встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків. За нього внесли заставу понад 18 мільйонів гривень.