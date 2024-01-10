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Верховний Суд оскаржить поновлення на посаді судді Львова

10 січня 2024 19:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Верховний Суд оскаржить поновлення на посаді судді Львова
Суддя Богдан Львов. Фото: Верховний суд/Facebook
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Окружний адміністративний суд скасував наказ Голови Верховного Суду про відрахування судді Богдана Львова зі штату Верховного Суду сьогодні, 10 січня. Відповідно було частково задоволено позов судді про протиправне звільнення його з посади.

Про це повідомляє Верховний Суд.

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Скасування рішення суду про звільнення Богдана Львова

Київський окружний адміністративний суд визнав дії ВС протиправними та скасував наказ Голови Верховного Суду про звільнення через прогули судді Богдана Львова.

Також КОАС зобов’язав Верховний Суд зарахувати суддю до штату Касаційного господарського суду. ВС буде змушений за рішенням КОАС виплатити Львову компесанцію у розмірі середнього заробітку. 

У Верховному Суді заявили, що не погоджуються із таким рішенням КОАС та будуть оскаржувати його поданням апеляції.

"Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду", — зауважили у Верховному Суді.

Скриншот допису Верховного Суду
Скриншот допису Верховного Суду

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд зобов'язав поновити на посаді судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова. Він має паспорт громадянина Російської Федерації.

Додамо, у жовтні 2022 Служба безпеки України підтвердила, що суддя Верховного Суду Богдан Львов є громадянином Росії.

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