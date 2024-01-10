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Верховный Суд обжалует возобновление в должности судьи Львова

10 января 2024 19:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Верховный Суд обжалует возобновление в должности судьи Львова
Судья Богдан Львов. Фото: Верховный суд/Facebook
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Окружной административный суд отменил приказ Председателя Верховного Суда об отчислении судьи Богдана Львова из штата Верховного Суда сегодня, 10 января. Соответственно был частично удовлетворен иск судьи о противоправном увольнении его от должности.

Об этом сообщает Верховный Суд.

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Киевский окружной административный суд признал действия ВС противоправными и отменил приказ Председателя Верховного Суда об увольнении из-за прогулов судьи Богдана Львова.

Также КОАС обязал Верховный Суд зачислить судью в штат Кассационного хозяйственного суда. ВС будет вынужден по решению КОАС выплатить Львову компенсацию в размере среднего заработка.

В Верховном Суде заявили, что не согласны с таким решением КОАС и будут обжаловать его подачей апелляции.

"Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии апелляционного производства или закрытие апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра, — отметили в Верховном Суде.

Скриншот сообщения Верховного Суда
Скриншот поста Верховного Суда

Напомним, Киевский окружной административный суд обязал восстановить в должности судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова. У него есть паспорт гражданина Российской Федерации.

Добавим, в октябре 2022 года Служба безопасности Украины подтвердила, что судья Верховного Суда Богдан Львов является гражданином России.

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