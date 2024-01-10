Верховный Суд обжалует возобновление в должности судьи Львова

Судья Богдан Львов. Фото: Верховный суд/Facebook

Окружной административный суд отменил приказ Председателя Верховного Суда об отчислении судьи Богдана Львова из штата Верховного Суда сегодня, 10 января. Соответственно был частично удовлетворен иск судьи о противоправном увольнении его от должности.

Об этом сообщает Верховный Суд.

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Киевский окружной административный суд признал действия ВС противоправными и отменил приказ Председателя Верховного Суда об увольнении из-за прогулов судьи Богдана Львова.

Также КОАС обязал Верховный Суд зачислить судью в штат Кассационного хозяйственного суда. ВС будет вынужден по решению КОАС выплатить Львову компенсацию в размере среднего заработка.

В Верховном Суде заявили, что не согласны с таким решением КОАС и будут обжаловать его подачей апелляции.

"Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии апелляционного производства или закрытие апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра, — отметили в Верховном Суде.

Скриншот поста Верховного Суда

Напомним, Киевский окружной административный суд обязал восстановить в должности судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова. У него есть паспорт гражданина Российской Федерации.

Добавим, в октябре 2022 года Служба безопасности Украины подтвердила, что судья Верховного Суда Богдан Львов является гражданином России.