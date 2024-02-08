Украинцы будут пожизненно платить судье, незаконно завладевшему землей на Киевщине

Судья Михаил Вильгушинский. Фото: argumentua.com

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Михаила Вильгушинского. Судья незаконно завладел землей возле Киевского моря и во время войны посещал временно оккупированный Крым. Также Общественный совет добродетели предоставил негативный отклик для Вильгушинского из-за неточностей в декларациях.

Об этом сообщает издание "Следство.Инфо".

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Незаконное получение земель судьей

Как известно, судья может уйти в отставку после 15 лет выслуги в должности, а также при условии, что не будет открытых дисциплинарных жалоб. На пенсии судья пожизненно удерживается на средства государства и имеет неприкосновенность. Отмечается, что размер выплат зависит от стажа и может достигать сотен тысяч гривен в месяц.

Журналисты-расследователи обратили внимание на Вильгушинского еще в 2015 году, когда вышла статья о получении судьей через схемы территорий возле Киевского моря. Недавно Вильгушинский ушел в отставку с должности судьи, рассматривающего гражданские и уголовные дела.

"В 2008 году Вышгородская районная государственная администрация изъяла из земель запаса 13,9 га и передала их в собственность семи гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства. Новые владельцы получали землю, разбивали ее на меньшие участки и продавали. В результате 82 сотки на этих участках получили Михаил, Владимир и Антонина Вильгушинские", — указывают в издании.

Скупать земли под Вышгородом семья судьи начала еще в 2013 году. Более 10 лет назад стоимость сотки земли составляла около 3 тысяч долларов. Согласно декларациям судьи, у его семьи не было нужной суммы средств, чтобы приобрести земельный участок.

Неточности в декларациях судьи

Общественный совет добродетели осуществлял проверку деятельности Вильгушанского, потому что он хотел занять должность в Верховном Суде. В результате проверок ведомство выявило неточности в декларации судьи.

В частности, в декларации говорится, что судья в 2005 году заработал 88 тысяч гривен за год, он якобы получал только зарплату в размере почти 50 тыс. грн. Такая тенденция с дополнительными средствами, не указанными в декларации, присутствует в документах до 2008 года. В целом судья задекларировал доходы непонятного происхождения на 315 тыс. грн.

"ГРД также выявила проблемы и с движимым имуществом судьи. В 2014 году Вильгушанский приобрел автомобиль Ford Mondeo, который в 2017-м продал. Других автомобилей судья никогда не декларировал. Однако в 2013 году не отразил в декларации право пользования автомобилем Lexus LS 460, а в период 2015-2016 годов "забыл" задекларировать права на Acura MDX и Toyota Camry", — добавили в издании.

В свое оправдание Вильгушинский сказал, что, мол, все авто являются собственностью его друзей, которые судья порой одалживал. По его словам, право на использование Toyota Camry было получено, потому что друг решил "сделать сюрприз" и вписать судью в технический паспорт.

Поездки Вильгушинского в Крым

Стало известно, что за время войны в Украине семья Вильгушинского семь раз посещала временно оккупированный Крым. Как рассказал судья, он был на полуострове раз за время войны, чтобы разобраться в проблемах с имуществом и помочь переехать в Украину сестре.

"В то же время причины такого систематического посещения оккупированной территории в 2015-2016 годах остаются непонятными", — говорится в сообщении ГРД.

Несмотря на то, что ГРД предоставила негативный отзыв о судье, Вильгушинский прошел квалификационную оценку и продолжил работать в должности. После отставки судья получит помесячные выплаты.

Напомним, Высший совет правосудия временно отстранил от исполнения обязанностей судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского. Его подозревают в коррупции, в том числе в получении взятки.

Добавим, экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева отпустили из СИЗО, обвиняемого в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. За него внесли залог более 18 миллионов гривен.