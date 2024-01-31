Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО
Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО. Сьогодні за нього було внесено заставу понад 18 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Політика Страны.
Всеволод Князєв вийшов із СІЗО
Повідомляється, що колишнього голову Верховного Суду України Всеволода Князєва звільнено з Лук'янівського СІЗО.
Варто зазначити, що сьогодні було внесено суму понад 18 мільйонів гривень як заставу за Князєва. У травні 2023 року суд визначив розмір застави за Князєва у сумі 107,3 млн грн.
За словами самого Князєва, його адвокати для звільнення та родичі підзахисного були змушені взяти кредит через погіршення його здоров'я та неможливість отримати належне лікування у СІЗО. Про відсотки за кредитом та плани щодо його погашення Князєв не уточнив.
"Зараз не можу про це говорити, я ще не встиг поговорити зі своїми адвокатами", — заявив Князєв.
Він також повідомив, що спочатку вирушить додому, щоб переодягнутися, а потім попрямує до лікарні.
Нагадаємо, що наприкінці грудня Печерський районний суд Києва визнав винним за матеріалами НАЗК ексглаву ВС Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф 2 550 грн.
Також ми писали, що 21 грудня Вищий антикорупційний суд залишив ексглаву Верховного суду Всеволода Князєва під вартою, хоча адвокати просили зміну запобіжного заходу.
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