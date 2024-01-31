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Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО

31 січня 2024 15:58
оновлено: 16:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Всеволод Князєв вийшов із СІЗО
Всеволод Князєв. Фото: Політика Страны
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО. Сьогодні за нього було внесено заставу понад 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Політика Страны.

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Всеволод Князєв вийшов із СІЗО

Повідомляється, що колишнього голову Верховного Суду України Всеволода Князєва звільнено з Лук'янівського СІЗО.

Варто зазначити, що сьогодні було внесено суму понад 18 мільйонів гривень як заставу за Князєва. У травні 2023 року суд визначив розмір застави за Князєва у сумі 107,3 млн грн.

Всеволод Князєв
Всеволод Князєв. Фото: Політика Страны

За словами самого Князєва, його адвокати для звільнення та родичі підзахисного були змушені взяти кредит через погіршення його здоров'я та неможливість отримати належне лікування у СІЗО. Про відсотки за кредитом та плани щодо його погашення Князєв не уточнив.

"Зараз не можу про це говорити, я ще не встиг поговорити зі своїми адвокатами", — заявив Князєв.

Він також повідомив, що спочатку вирушить додому, щоб переодягнутися, а потім попрямує до лікарні.

Всеволод Князєв
Всеволод Князєв. Фото: Політика Страны

Нагадаємо, що наприкінці грудня Печерський районний суд Києва визнав винним за матеріалами НАЗК ексглаву ВС Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф 2 550 грн.

Також ми писали, що 21 грудня Вищий антикорупційний суд залишив ексглаву Верховного суду Всеволода Князєва під вартою, хоча адвокати просили зміну запобіжного заходу.

Київ
суд
правосуддя
корупція
в'язниця
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