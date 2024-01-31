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Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел из СИЗО

31 января 2024 15:58
обновлено: 16:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Всеволод Князев вішел из СИЗО
Всеволод Князев. Фото: Политика Страны
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел из СИЗО. Сегодня за него был внесен залог более чем 18 миллионов гривен.

Об этом сообщает Политика Страны.

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Всеволод Князев вышел из СИЗО

Сообщается, что бывший председатель Верховного Суда Украины Всеволод Князев освобожден из Лукьяновского СИЗО. 

Стоит отметить, что сегодня была внесена сумма свыше 18 миллионов гривен в качестве залога за Князева. В мае 2023 года суд определил размер залога за Князева в размере 107,3 млн грн.

Всеволод Князев
Всеволод Князев. Фото: Политика Страны

По словам самого Князева, его адвокаты для освобождения и родственники подзащитного были вынуждены взять кредит из-за ухудшения его здоровья и невозможности получить должное лечение в СИЗО. О процентах по кредиту и планах по его погашению Князев не уточнил.

"Сейчас не могу об этом говорить, я еще не успел поговорить со своими адвокатами", — заявил Князев.

Он также сообщил, что сначала отправится домой, чтобы переодеться, а затем направится в больницу.

Всеволод Князев
Всеволод Князев. Фото: Политика Страны

Напомним, что в конце декабря Печерский районный суд Киева признал виновным по материалам НАПК экс-главу ВС Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. У него конфисковали 906 600 грн, а также обязали уплатить штраф 2 550 грн.

Также мы писали, что 21 декабря Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Верховного суда Всеволода Князева под стражей, хотя адвокаты просили изменение меры пресечения.

Киев
суд
правосудие
коррупция
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