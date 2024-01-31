Всеволод Князев вішел из СИЗО

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел из СИЗО
Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел из СИЗО. Сегодня за него был внесен залог более чем 18 миллионов гривен.
Об этом сообщает Политика Страны.
Всеволод Князев вышел из СИЗО
Сообщается, что бывший председатель Верховного Суда Украины Всеволод Князев освобожден из Лукьяновского СИЗО.
Стоит отметить, что сегодня была внесена сумма свыше 18 миллионов гривен в качестве залога за Князева. В мае 2023 года суд определил размер залога за Князева в размере 107,3 млн грн.
По словам самого Князева, его адвокаты для освобождения и родственники подзащитного были вынуждены взять кредит из-за ухудшения его здоровья и невозможности получить должное лечение в СИЗО. О процентах по кредиту и планах по его погашению Князев не уточнил.
"Сейчас не могу об этом говорить, я еще не успел поговорить со своими адвокатами", — заявил Князев.
Он также сообщил, что сначала отправится домой, чтобы переодеться, а затем направится в больницу.
Напомним, что в конце декабря Печерский районный суд Киева признал виновным по материалам НАПК экс-главу ВС Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. У него конфисковали 906 600 грн, а также обязали уплатить штраф 2 550 грн.
Также мы писали, что 21 декабря Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Верховного суда Всеволода Князева под стражей, хотя адвокаты просили изменение меры пресечения.
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