Чоловікам з України відновлять надання консульських послуг за кордоном

Українці стоять під пунктом оформлення паспортів у Варшаві. Фото: AFP

Українським чоловікам деяких категорій відновлять надання консульських послуг за кордоном. Технічна пауза в прийомі нових заяв добігає кінця.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у п'ятницю, 17 травня.

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Консульські послуги за кордоном

МЗС України вже надало розпорядження закордонним дипломатичним установам із суботи, 18 травня, відновити згідно з чинним законодавством прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, що був призупинений 23 квітня.

"За кілька тижнів технічної паузи фахівці МЗС оперативно актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", — йдеться у повідомленні.

До того ж окрему роботу провело Міноборони України та інші органи влади для створення механізмів оновлення військово-облікових даних і їхньої синхронізації з консульськими послугами МЗС.

Як відбуватиметься надання консульських послуг чоловікам призовного віку?

У МЗС пояснили, що з 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.

"Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД)", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ.

Що таке паперовий військово-обліковий документ (ВОД)?

Паперовим військово-обліковим документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним).

Отже, призовникам необхідно мати документи, які підтверджують приписку до призовної дільниці, а особам, які мають військовий обов'язок чи перебувають у військовій службі, необхідно мати військовий квиток або тимчасове посвідчення.

До введення в дію електронного кабінету призовника будуть чинними лише паперові військово-облікові документи. Після запуску кабінету кожен заявник матиме змогу самостійно створити електронні військово-облікові документи, які стануть основними документами.

Що таке електронний військово-обліковий документ (е-ВОД)?

"Це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Починаючи з 18 червня його можна буде сформувати самостійно після актуалізації власних даних в електронному кабінеті призовника", — йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути достовірним і актуальним, тобто сформованим не раніше, ніж за три дні до звернення до консульської установи. Якщо документ був виданий більше, ніж за три дні до звернення, рекомендується його знову сформувати в електронному кабінеті призовника перед поданням.

Після сканування коду з смартфона заявника, консул може отримати в режимі реального часу підтвердження актуальності військово-облікових даних заявника та мати можливість надати консульську послугу.

Що робити, якщо електронний кабінет призовника ще не запрацював, але і паперового документа немає?

"Громадянин України може скористатися тимчасовою альтернативною опцією: стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку, і тоді подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військово-облікового документа", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітням українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Також коментуючи ситуацію з обмеженням консульських послуг українським чоловікам за кордоном, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відсидітись за кордоном, коли у твоїй країні війна, не вийде. Зараз головний пріоритет — захист Батьківщини від знищення.