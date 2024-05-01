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У МЗС роз'яснили щодо припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном

1 травня 2024 08:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У МЗС роз'яснили щодо припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном
Черга з чоловіків за документами. Фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні вирішили призупинити надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Однак пріоритетом Міністерства закордонних справ залишається захист прав та інтересів українських громадян за межами України.

Про це роз'яснили на сайті МЗС.

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У відомстві спростували міф, що після рішення про припинення консульських послуг чоловіки призовного віку за кордоном позбавлені консульської опіки, зокрема у разі надзвичайних ситуацій.

Там наголосили, що це жодним чином не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій — ДТП, затримання, стихійних лиха тощо.

У такому разі всім громадянам України надають в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі — безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей. 

"Українські консули працюють 24/7, аби жоден громадянин, якого спіткала біда за кордоном, не залишився без допомоги", — йдеться у повідомленні МЗС.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що позиція України щодо обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном залишається незмінною. Він наголосив, що документи видаватимуть лише на території нашої держави. 

Також у Верховній Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном.

МЗС
військовий призов
військовозобов'язані
чоловіки
консульство

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