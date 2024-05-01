В МИДе разъяснили о прекращении консульских услуг для мужчин за рубежом

Очередь из мужчин за документами. Фото: RFE

В Украине решили приостановить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей. Однако приоритетом Министерства иностранных дел остается защита прав и интересов граждан Украины за пределами Украины.

Об этом разъяснили на сайте МИД.

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В ведомстве опровергли миф, что после решения о прекращении консульских услуг мужчины призывного возраста за границей лишены консульской опеки, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций.

Там подчеркнули, что это никоим образом не касается предоставления экстренной консульской помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных ситуаций — ДТП, задержания, стихийных бедствий и т.д.

В таком случае всем гражданам Украины предоставляют в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме — безотносительно их статуса военной службы или других особенностей.

"Украинские консулы работают 24/7, чтобы ни один гражданин, постигший беду за границей, не остался без помощи", — говорится в сообщении МИД.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что позиция Украины по ограничению консульских услуг для мужчин за границей остается неизменной. Он подчеркнул, что документы будут выдаваться только на территории нашего государства.

Также в Верховной Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей.