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У Зеленського зробили заяву щодо обмеження консульських послуг за кордоном

26 квітня 2024 13:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Зеленського зробили заяву щодо обмеження консульських послуг за кордоном
Михайло Подоляк. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Керівник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що позиція України щодо обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном залишається незмінною. Він наголосив, що документи видаватимуть лише на території нашої держави. 

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю "24 каналу".

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За словами Подоляка, українцям, які перебувають за кордоном, слід дочекатися додаткових роз'яснень щодо роботи консульських служб, коли новий закон про мобілізацію набере чинності. 

Однак, він зазначив, що позиція України щодо цього залишається чіткою та незмінною — документи українцям видаватимуть виключно на території держави, дистанційного формату не передбачається. 

"Є абсолютно чітка позиція держави — дистанційних документів не буде. Будь ласка, приїздіть, отримайте ці документи на місці", — сказав Подоляк. 

Нагадаємо, що українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що консульські послуги для чоловіків, які підлягають призову, тимчасово призупинені за кордоном.

Згодом у Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном.

Офіс президента
війна
кордон
Михайло Подоляк
мобілізація
документи
війна в Україні
чоловіки
обмеження

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