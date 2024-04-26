У Зеленского сделали заявление по ограничению консульских услуг за границей

Михаил Подоляк. Фото: РБК

Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что позиция Украины по ограничению консульских услуг для мужчин за границей остается неизменной. Он подчеркнул, что документы будут выдаваться только на территории нашего государства.

Об этом Подоляк сказал в интервью "24 каналу".

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По словам Подоляка, находящимся за рубежом украинцам следует дождаться дополнительных разъяснений относительно работы консульских служб, когда новый закон о мобилизации вступит в силу.

Однако он отметил, что позиция Украины в этом отношении остается четкой и неизменной — документы украинцам будут выдавать исключительно на территории государства, дистанционного формата не предусматривается.

"Есть абсолютно четкая позиция государства — дистанционных документов не будет. Пожалуйста, приезжайте, получите эти документы на месте", — сказал Подоляк.

Напомним, что украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульские услуги для мужчин, подлежащих призыву, временно приостановлены за границей.

Впоследствии в Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей.