Чи повертатимуться чоловіки в Україну після призупинення консульських послуг — прогноз ексголови МЗС

Володимир Огризко. Фото: facebook.com/ogrysko

Призупинення консульських послуг не вплине на рішення українських чоловіків повернутися додому або залишитися за кордоном. Той, хто прагне жити за межами України, знайде привід, щоб не їхати назад, навіть якщо йому не нададуть потрібні папірці в консульстві.

Про це в інтерв'ю для Radio NV у середу, 24 квітня, заявив ексочільник Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко.

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На думку ексміністра, заходи щодо недоступності консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном є надто слабкими. Повернення ж в Україну або рішення залишатися за її межами залежить від громадянської позиції.

"Якщо людина хоче знайти привід залишитися, вона знайде їх 1 500 разів, безвідносно до того, дадуть їй якийсь папірець у консульстві чи не дадуть. А якщо вона хоче допомогти своїй державі, то так само знайде 1 500 причин для того, щоб повернутися і робити це тут. Тому питання тут не в цих поки що тимчасових розбіжностях, а в громадянській позиції: або вона в тебе є, або немає. Давайте так із цього і виходити", — наголосив Огризко.

За кордон після початку повномасштабного вторгнення виїхали 650 тисяч українських чоловіків. Дехто з них утік з України під приводом волонтерської діяльності, супроводу хворих родичів, за листами з ГУР тощо. На питання журналістів щодо того, наскільки справедливим є те, що і ухилянти, і ті, хто виїхав на законних підставах, зараз опинилися в рівних умовах, ексголова МЗС зазначив, що через декілька тижнів це питання врегулюють.

"Усе буде стикуватися, коли всі юридичні моменти будуть врегульовані остаточно і безповоротно. Думаю, мова дійсно йде про два–три тижні, не більше. А щодо тих, хто під виглядом волонтерів виїжджав, розуміючи, що ніколи не повернеться, то це аморально, я вважаю. Користуватися тим, що держава допомагала начебто тим, хто хотів допомогти державі, а потім обдурив її, це двічі аморально", — сказав він.

Нагадаємо, у вівторок, 23 квітня, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що українські консульства не обслуговуватимуть чоловіків віком від 18 до 60 років за кордоном. Ці обмеження діятимуть до 18 травня — дня, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію.

На думку адвоката Григорія Трипульського, рішення щодо припинення консульських послуг для призовників за межами України є незаконним, адже суперечить конституційним правам.

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