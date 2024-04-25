Будут ли возвращаться мужчины в Украину после приостановки консульских услуг — прогноз экс-главы МИД

Владимир Огрызко. Фото: facebook.com/ogrysko

Приостановка консульских услуг не повлияет на решение украинских мужчин вернуться домой или остаться за границей. Тот, кто стремится жить за пределами Украины, найдет повод, чтобы не ехать назад, даже если ему не предоставят нужные бумажки в консульстве.

Об этом в интервью для Radio NV в среду, 24 апреля, заявил экс-глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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По мнению экс-министра, меры по недоступности консульских услуг для мужчин призывного возраста за рубежом слишком слабые. Возвращение в Украину или решение оставаться за ее пределами зависит от гражданской позиции.

"Если человек хочет найти повод остаться, он найдет их 1 500 раз, независимо от того, дадут ли ему какую-то бумажку в консульстве или не дадут. А если он хочет помочь своему государству, то так же найдет 1 500 причин для того, чтобы вернуться и делать это здесь. Поэтому вопрос здесь не в этих пока временных разногласиях, а в гражданской позиции: или она у тебя есть, или нет. Давайте так из этого и выходить", — подчеркнул Огрызко.

За границу после начала полномасштабного вторжения уехали 650 тысяч украинских мужчин. Некоторые из них сбежали из Украины под предлогом волонтерской деятельности, сопровождения больных родственников, по письмам из ГУР. На вопрос журналистов относительно того, насколько справедливо то, что и уклонисты, и выехавшие на законных основаниях сейчас оказались в равных условиях, экс-глава МИД отметил, что через несколько недель этот вопрос урегулируют.

"Все будет стыковаться, когда все юридические моменты будут урегулированы окончательно и безвозвратно. Думаю, речь действительно идет о двух–трех неделях, не больше. А относительно тех, кто под видом волонтеров уезжал, понимая, что никогда не вернется, то это аморально, я считаю. Пользоваться тем, что государство помогало вроде бы тем, кто хотел помочь государству, а затем обманул его, это дважды безнравственно", — сказал он.

Напомним, во вторник, 23 апреля, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинские консульства не будут обслуживать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границей. Эти ограничения будут действовать до 18 мая — дня, когда вступает в силу новый закон о мобилизации.

По мнению адвоката Григория Трипульского, решение о прекращении консульских услуг для призывников за пределами Украины незаконно, так как противоречит конституционным правам.

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