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Украинским мужчинам возобновят предоставление консульских услуг за границей

17 мая 2024 21:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мужчинам из Украины возобновят предоставление консульских услуг за границей
Украинцы стоят под пунктом оформления паспортов в Варшаве. Фото: AFP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинским мужчинам некоторых категорий возобновят предоставление консульских услуг за границей. Техническая пауза в приеме новых заявлений подходит к концу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в пятницу, 17 мая.

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МИД Украины уже предоставило распоряжение зарубежным дипломатическим учреждениям с субботы, 18 мая, возобновить согласно действующему законодательству прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.  

"За несколько недель технической паузы специалисты МИД оперативно актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", — говорится в сообщении.

К тому же отдельную работу провело Минобороны Украины и другие органы власти для создания механизмов обновления военно-учетных данных и их синхронизации с консульскими услугами МИД.  

Как будет осуществляться предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста?

В МИД объяснили, что с 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.  

"Согласно новому законодательству, наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, такие заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном (ВУД) или электронном виде (е-ВУД)", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, где каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ.

Что такое бумажный военно-учетный документ (ВУД)?

Бумажным военно-учетным документом является удостоверение о приписке к призывному участку (выдается призывникам) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (выдается военнообязанным).

Следовательно, призывникам необходимо иметь документы, подтверждающие приписку к призывному участку, а лицам, имеющим воинскую обязанность или находящимся на военной службе, необходимо иметь военный билет или временное удостоверение.

До введения в действие электронного кабинета призывника будут действовать только бумажные военно-учетные документы. После запуска кабинета каждый заявитель сможет самостоятельно создать электронные военно-учетные документы, которые станут основными документами.

Что такое электронный военно-учетный документ (е-ВУД)?

"Это электронный документ, который отображается в приложении на смартфоне пользователя и содержит проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Начиная с 18 июня его можно будет сформировать самостоятельно после актуализации собственных данных в электронном кабинете призывника", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что для получения консульской услуги электронный военно-учетный документ должен быть достоверным и актуальным, то есть сформированным не ранее, чем за три дня до обращения в консульское учреждение. Если документ был выдан более, чем за три дня до обращения, рекомендуется его снова сформировать в электронном кабинете призывника перед подачей.

После сканирования кода из смартфона заявителя, консул может получить в режиме реального времени подтверждение актуальности военно-учетных данных заявителя и предоставить консульскую услугу.

Что делать, если электронный кабинет призывника еще не заработал, но бумажного документа нет?

"Гражданин Украины может воспользоваться временной альтернативной опцией: стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета, и тогда подать заявление на получение консульской услуги, не имея электронного или бумажного военно-учетного документа", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

Также комментируя ситуацию с ограничением консульских услуг украинским мужчинам за границей, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсидеться за границей, когда в твоей стране война, не получится. Сейчас главный приоритет – защита Родины от уничтожения.

украинцы
МИД
Украина
документы
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консульство

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