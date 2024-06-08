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Українських біженців позбавлять права на безоплатний проїзд — у якій країні

8 червня 2024 14:33
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У Єстонії скасують пільги для українських біженців — що відомо
Автобусна зупинка в Талліні. Фото: estonianworld.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українські біженці позбудуться права на безоплатний проїзд на автобусах повітових ліній в Естонії. Відтепер до українців будуть застосовуватися ті самі правила, що й до громадян Естонії.

Про це повідомляє ERR з посиланням на міністрку у справах регіонів Естонії Пірет Гартман.

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Гартман сказала, що українських біженців слід тепер розглядати на рівних з громадянами Естонії щодо пільгового проїзду в громадському транспорті, оскільки вони мають такі ж права на соціальні гарантії і субсидії. Вона пояснила, що раніше пільги на проїзд були обґрунтовані, щоб допомогти людям, які залишили свої домівки через війну, у їхній адаптації до нових умов.

Проте, міністерка зауважила, що пройшло вже кілька років з тих пір, і суспільство вжило всіх заходів, щоб українці, які прибули сюди, мали можливість працевлаштуватися, знайти житло та вивчити естонську мову.

"Сьогоднішня домовленість полягає в тому, щоб до українців застосовувалися ті самі правила, що й до громадян Естонії", — сказала Гартман.

Згідно з постановою, ціни на проїзд у повітових автобусах мають максимальні ліміти: одноразовий квиток не може перевищувати 10 євро, а проїзний на 30 днів — 150 євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, опитування IRC показало, що населення більшості країн Європи та у США все ще переконане у тому, що українських біженців слід підтримувати і допомагати їм. Опитування провели у Швеції, Німеччині, Франції, Великій Британії та США. У дослідженні також врахували дані з Польщі, зібрані Opinia24.

Ми також писали, що в естонських центрах допомоги наразі найбільша кількість російських біженців. Такі дані отримали місцеві правоохоронці відповідно до статистики за 2023 рік.

Естонія
переселенці
громадський транспорт
біженці
проїзд
пільги

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