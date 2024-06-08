В Эстонии отменят льготы для украинских беженцев — что известно

Автобусная остановка в Таллине. Фото: estonianworld.com

Украинские беженцы лишатся права на бесплатный проезд на автобусах уездных линий в Эстонии. Теперь к украинцам будут применяться те же правила, что и к гражданам Эстонии.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на министра по делам регионов Эстонии Пирет Гартман.

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Гартман сказала, что украинских беженцев теперь следует рассматривать на равных с гражданами Эстонии относительно льготного проезда в общественном транспорте, поскольку они имеют такие же права на социальные гарантии и субсидии. Она пояснила, что ранее льготы на проезд были обоснованы, чтобы помочь людям, покинувшим свои дома из-за войны, в их адаптации к новым условиям.

Однако министр отметила, что прошло уже несколько лет с тех пор, и общество приняло все меры, чтобы прибывшие сюда украинцы имели возможность трудоустроиться, найти жилье и выучить эстонский язык.

"Сегодняшняя договоренность заключается в том, чтобы к украинцам применялись те же правила, что и к гражданам Эстонии", — сказала Гартман.

Согласно постановлению цены на проезд в уездных автобусах имеют максимальные лимиты: одноразовый билет не может превышать 10 евро, а проездной на 30 дней — 150 евро.

Что еще стоит знать

Напомним, опрос IRC показал, что население большинства стран Европы и в США все еще убеждены в том, что украинских беженцев следует поддерживать и помогать им. Опрос был проведен в Швеции, Германии, Франции, Великобритании и США. В исследовании также учли данные из Польши, собранные Opinia24.

Мы также писали, что в эстонских центрах помощи сейчас больше всего русских беженцев. Такие данные получили местные правоохранители согласно статистике за 2023 год.