В Эстонии отменят льготы для украинских беженцев — что известно

Украинских беженцев лишат права на безвозмездный проезд — в какой стране
Украинские беженцы лишатся права на бесплатный проезд на автобусах уездных линий в Эстонии. Теперь к украинцам будут применяться те же правила, что и к гражданам Эстонии.
Об этом сообщает ERR со ссылкой на министра по делам регионов Эстонии Пирет Гартман.
Почему беженцам отменяют право на безвозмездный проезд
Гартман сказала, что украинских беженцев теперь следует рассматривать на равных с гражданами Эстонии относительно льготного проезда в общественном транспорте, поскольку они имеют такие же права на социальные гарантии и субсидии. Она пояснила, что ранее льготы на проезд были обоснованы, чтобы помочь людям, покинувшим свои дома из-за войны, в их адаптации к новым условиям.
Однако министр отметила, что прошло уже несколько лет с тех пор, и общество приняло все меры, чтобы прибывшие сюда украинцы имели возможность трудоустроиться, найти жилье и выучить эстонский язык.
"Сегодняшняя договоренность заключается в том, чтобы к украинцам применялись те же правила, что и к гражданам Эстонии", — сказала Гартман.
Согласно постановлению цены на проезд в уездных автобусах имеют максимальные лимиты: одноразовый билет не может превышать 10 евро, а проездной на 30 дней — 150 евро.
Что еще стоит знать
Напомним, опрос IRC показал, что население большинства стран Европы и в США все еще убеждены в том, что украинских беженцев следует поддерживать и помогать им. Опрос был проведен в Швеции, Германии, Франции, Великобритании и США. В исследовании также учли данные из Польши, собранные Opinia24.
Мы также писали, что в эстонских центрах помощи сейчас больше всего русских беженцев. Такие данные получили местные правоохранители согласно статистике за 2023 год.
Читайте Новини.LIVE!