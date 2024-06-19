Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Український повітряний щит — Зеленський показав героїчну роботу захисників неба arrow

Український повітряний щит — Зеленський показав героїчну роботу захисників неба

19 червня 2024 12:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Зеленський подякував силам ППО за захист неба України
Український військовий на захисті неба. Фото: 108 окрема бригада ТРО
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність українським мобільним вогневим групам і всім воїнам Сил оборони України, які мужньо протистоять російському повітряному терору.

Відповідне повідомлення глава держави розмістив у Telegram у середу, 19 червня.

Читайте також:

Президент подякував всім, хто захищає небо України від російських атак

За словами президента, українські захисники неба заслуговують вдячності.

"Наші мобільні вогневі групи, кожен і кожна у Силах оборони України, хто воює проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення," – написав Зеленський.

Бійці ЗСУ захищають небо України
Робота української ППО вночі. Фото: 126 окрема бригада ТРО

Зеленський подякував всім, хто захищає українське життя і руйнує російські плани терору проти мирного населення.

"Дякую за те, що захищаєте українське життя та руйнуєте російські плани в терорі проти наших людей," – зазначив глава держави.

Бійці ЗСУ захищають небо України
Захисники українського неба. Фото: 121 окрема бригада ТРО

Президент висловив подяку партнерам, які допомагають у розбудові українського повітряного щита.

"Дякую кожному у світі, хто допомагає розбудовувати український повітряний щит. Це буде основою повітряного щита всієї нашої Європи," – підкреслив Зеленський.

Бійці ЗСУ захищають небо України
Нічне чергування захисників неба. Фото: 126 окрема бригада ТРО

Раніше Зеленський відвідав українських військових, які тренують працювати з системами протиповітряної оборони Patriot у Німеччині. Також глава держави оглянув системи, які планують передати Україні для протидії російським обстрілам та ракетним атакам.

Нагадаємо, минулої ночі українські захисники збили 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Володимир Зеленський
військовослужбовці
ППО
війна в Україні
війна
військові
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту