Зеленський подякував силам ППО за захист неба України

Український військовий на захисті неба. Фото: 108 окрема бригада ТРО

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність українським мобільним вогневим групам і всім воїнам Сил оборони України, які мужньо протистоять російському повітряному терору.

Відповідне повідомлення глава держави розмістив у Telegram у середу, 19 червня.

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За словами президента, українські захисники неба заслуговують вдячності.

"Наші мобільні вогневі групи, кожен і кожна у Силах оборони України, хто воює проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення," – написав Зеленський.

Робота української ППО вночі. Фото: 126 окрема бригада ТРО

Зеленський подякував всім, хто захищає українське життя і руйнує російські плани терору проти мирного населення.

"Дякую за те, що захищаєте українське життя та руйнуєте російські плани в терорі проти наших людей," – зазначив глава держави.

Захисники українського неба. Фото: 121 окрема бригада ТРО

Президент висловив подяку партнерам, які допомагають у розбудові українського повітряного щита.

"Дякую кожному у світі, хто допомагає розбудовувати український повітряний щит. Це буде основою повітряного щита всієї нашої Європи," – підкреслив Зеленський.

Нічне чергування захисників неба. Фото: 126 окрема бригада ТРО

Раніше Зеленський відвідав українських військових, які тренують працювати з системами протиповітряної оборони Patriot у Німеччині. Також глава держави оглянув системи, які планують передати Україні для протидії російським обстрілам та ракетним атакам.

Нагадаємо, минулої ночі українські захисники збили 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.