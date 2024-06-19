Зеленський подякував силам ППО за захист неба України

Український повітряний щит — Зеленський показав героїчну роботу захисників неба
Президент Володимир Зеленський висловив вдячність українським мобільним вогневим групам і всім воїнам Сил оборони України, які мужньо протистоять російському повітряному терору.
Відповідне повідомлення глава держави розмістив у Telegram у середу, 19 червня.
Президент подякував всім, хто захищає небо України від російських атак
За словами президента, українські захисники неба заслуговують вдячності.
"Наші мобільні вогневі групи, кожен і кожна у Силах оборони України, хто воює проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення," – написав Зеленський.
Зеленський подякував всім, хто захищає українське життя і руйнує російські плани терору проти мирного населення.
"Дякую за те, що захищаєте українське життя та руйнуєте російські плани в терорі проти наших людей," – зазначив глава держави.
Президент висловив подяку партнерам, які допомагають у розбудові українського повітряного щита.
"Дякую кожному у світі, хто допомагає розбудовувати український повітряний щит. Це буде основою повітряного щита всієї нашої Європи," – підкреслив Зеленський.
Раніше Зеленський відвідав українських військових, які тренують працювати з системами протиповітряної оборони Patriot у Німеччині. Також глава держави оглянув системи, які планують передати Україні для протидії російським обстрілам та ракетним атакам.
Нагадаємо, минулої ночі українські захисники збили 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.
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