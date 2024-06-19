Зеленский поблагодарил сил ПВО за защиту неба Украины

Украинский военный защищает небо. Фото: 108 отдельная бригада ТРО

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским мобильным огневым группам и всем воинам Сил обороны Украины, которые мужественно противостоят российскому воздушному террору.

Соответствующее сообщение глава государства разместил в Telegram в среду, 19 июня.

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По словам президента, украинские защитники неба заслуживают благодарности.

"Наши мобильные огневые группы, каждый и каждая в Силах обороны Украины, воюющие против российского воздушного террора, заслуживают нашей с вами благодарности и дальнейшего усиления", — написал Зеленский.

Работа украинской ПВО ночью. Фото: 126 отдельная бригада ТРО

Зеленский поблагодарил всех, кто защищает украинские жизни и разрушает российские планы террора против мирного населения.

"Спасибо за то, что защищаете украинские жизни и разрушаете российские планы в терроре против наших людей", — отметил глава государства.

Защитники украинского неба. Фото: 121 отдельная бригада ТРО

Президент выразил благодарность партнерам, которые помогают в развитии украинского воздушного щита.

"Благодарю каждого в мире, кто помогает строить украинский воздушный щит. Это будет основой воздушного щита всей нашей Европы", — подчеркнул Зеленский.

Ночное дежурство защитников неба. Фото: 126 отдельная бригада ТРО

Ранее Зеленский посетил украинских военных, тренирующихся работать с системами противовоздушной обороны Patriot в Германии. Глава государства также осмотрел системы, которые планируют передать Украине для противодействия российским обстрелам и ракетным атакам.

Напомним, минувшей ночью украинские защитники сбили 19 вражеских ударных БПЛА типа Shahed в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.