Зеленский поблагодарил сил ПВО за защиту неба Украины

Украинский воздушный щит — Зеленский показал героическую работу защитников неба
Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским мобильным огневым группам и всем воинам Сил обороны Украины, которые мужественно противостоят российскому воздушному террору.
Соответствующее сообщение глава государства разместил в Telegram в среду, 19 июня.
Президент поблагодарил всех, кто защищает небо Украины от российских атак
По словам президента, украинские защитники неба заслуживают благодарности.
"Наши мобильные огневые группы, каждый и каждая в Силах обороны Украины, воюющие против российского воздушного террора, заслуживают нашей с вами благодарности и дальнейшего усиления", — написал Зеленский.
Зеленский поблагодарил всех, кто защищает украинские жизни и разрушает российские планы террора против мирного населения.
"Спасибо за то, что защищаете украинские жизни и разрушаете российские планы в терроре против наших людей", — отметил глава государства.
Президент выразил благодарность партнерам, которые помогают в развитии украинского воздушного щита.
"Благодарю каждого в мире, кто помогает строить украинский воздушный щит. Это будет основой воздушного щита всей нашей Европы", — подчеркнул Зеленский.
Ранее Зеленский посетил украинских военных, тренирующихся работать с системами противовоздушной обороны Patriot в Германии. Глава государства также осмотрел системы, которые планируют передать Украине для противодействия российским обстрелам и ракетным атакам.
Напомним, минувшей ночью украинские защитники сбили 19 вражеских ударных БПЛА типа Shahed в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.
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