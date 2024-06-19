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Украинский воздушный щит — Зеленский показал героическую работу защитников неба

19 июня 2024 12:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Зеленский поблагодарил сил ПВО за защиту неба Украины
Украинский военный защищает небо. Фото: 108 отдельная бригада ТРО
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским мобильным огневым группам и всем воинам Сил обороны Украины, которые мужественно противостоят российскому воздушному террору.

Соответствующее сообщение глава государства разместил в Telegram в среду, 19 июня.

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Президент поблагодарил всех, кто защищает небо Украины от российских атак

По словам президента, украинские защитники неба заслуживают благодарности.

"Наши мобильные огневые группы, каждый и каждая в Силах обороны Украины, воюющие против российского воздушного террора, заслуживают нашей с вами благодарности и дальнейшего усиления", — написал Зеленский.

Бойцы ВСУ защищают небо Украины
Работа украинской ПВО ночью. Фото: 126 отдельная бригада ТРО

Зеленский поблагодарил всех, кто защищает украинские жизни и разрушает российские планы террора против мирного населения.

"Спасибо за то, что защищаете украинские жизни и разрушаете российские планы в терроре против наших людей", — отметил глава государства.

Бойцы ВСУ защищают небо Украины
Защитники украинского неба. Фото: 121 отдельная бригада ТРО

Президент выразил благодарность партнерам, которые помогают в развитии украинского воздушного щита.

"Благодарю каждого в мире, кто помогает строить украинский воздушный щит. Это будет основой воздушного щита всей нашей Европы", — подчеркнул Зеленский.

Бойцы ВСУ защищают небо Украины
Ночное дежурство защитников неба. Фото: 126 отдельная бригада ТРО

Ранее Зеленский посетил украинских военных, тренирующихся работать с системами противовоздушной обороны Patriot в Германии. Глава государства также осмотрел системы, которые планируют передать Украине для противодействия российским обстрелам и ракетным атакам.

Напомним, минувшей ночью украинские защитники сбили 19 вражеских ударных БПЛА типа Shahed в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

 

Владимир Зеленский
военнослужащие
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война в Украине
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