Видача паспортів за кордоном — українські чоловіки у Вроцлаві вийшли на протест через затримки

Протестувальники у Польщі. Фото: скриншот із відео

У Вроцлаві українські чоловіки вийшли на протест під Генеральним консульством України через затримку видачі паспортів, яка, за їхніми словами, триває до шести місяців. Протестувальники наголошують, що без документів вони не можуть оформити батьківство та вирішувати інші важливі справи у Польщі.

Про це повідомило видання TVP3 у неділю, 28 липня.

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Протест під Генеральним консульством України у Вроцлаві

У Вроцлаві 28 липня українські чоловіки вийшли на акцію протесту під консульство України у зв'язку із затримкою видачі паспортів.Видання повідомляє, що вони вимагають видати паспорти, які, на їхню думку, влада затримує до шести місяців всупереч закону.

"Допоможіть нам повернути наші незаконно затримані документи" – з такими лозунгами на плакатах сьогодні протестували громадяни України.

У Польщі українці вийшли на протест через затримку паспортів. Фото: скриншот із відео

Організатори кажуть, що є багато випадків, коли чоловіки не можуть оформити батьківство на новонародженого через затримку документів. За їхніми словами, вони не можуть нічого робити у Польщі без документів.

"У нас проблема, що наші чоловіки не можуть отримати ці паспорти, тому ми збираємося біля українського консульства, щоб допомогти їм вирішити це", — пояснила організаторка акції протесту Олена Журавльова.

Нагадаємо, 24 квітня уряд України оголосив, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати та відновити паспорти лише на території України. А з 18 травня закордонний паспорт можуть отримати лише ті чоловіки, які перебувають на військовому обліку.

Один із протестувальників розповів, що надіслав заяву на отримання документів ще в лютому, але їх досі немає.

"Я надав документи на заміну паспорта, тому що закінчувався термін, а з лютого, коли я подав паспорт, мені його не видають. Кажуть, що готовий, але паспорт, мовляв, не відправляли з України в Міністерство міграції", — заявив українець Антон Островський.

Відомо, що видачу паспортів громадянам України здійснює паспортний сервіс ДП "Документ", який має чотири офіси в Польщі, у тому числі і у Вроцлаві.

"Це стосується зараз не тільки чоловіків, які вже давно тут перебувають, а й їхніх сімей.У мене дуже багато випадків, коли у дівчини або дружини все в порядку з документами і у них із чоловіком є діти, але батько не може отримати свої документи, і, відповідно, не може зробити документи дитині, тому що це залежить від паспорта батька", — пояснила одна із організаторок протесту Марина Басова.

Ми писали, що закордонні підрозділи державного підприємства "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків. Для отримання послуг їм потрібно здійснити верифікацію через застосунок Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.

Раніше ми писали, що в Угорщині уряд видав указ, за яким громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом. Таке правило діятиме, поки в Угорщині триває надзвичайний стан, а також протягом пів року після його завершення.