Выдача паспортов за границей — украинские мужчины во Вроцлаве вышли на протест из-за задержек

Протестующие в Польше. Фото: скриншот с видео

Во Вроцлаве украинские мужчины вышли на протест под Генеральным консульством Украины из-за задержки выдачи паспортов , которая, по их словам, длится до шести месяцев. Протестующие отмечают, что без документов они не могут оформить отцовство и решать другие важные дела в Польше.

Об этом сообщило издание TVP3 в воскресенье, 28 июля.

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Протест под Генеральным консульством Украины во Вроцлаве

Во Вроцлаве 28 июля украинские мужчины вышли на акцию протеста под консульство Украины в связи с задержкой выдачи паспортов . Издание сообщает, что они требуют выдать паспорта, которые, по их мнению, власти задерживают до шести месяцев вопреки закону.

"Помогите нам вернуть наши незаконно задержанные документы" – с такими лозунгами на плакатах сегодня протестовали граждане Украины.

В Польше украинцы вышли на протест из-за задержки паспортов. Фото: скриншот с видео

Организаторы говорят, что есть много случаев, когда мужчины не могут оформить отцовство на новорожденного из-за задержки документов. По их словам, они не могут делать ничего в Польше без документов.

"У нас проблема, что наши мужчины не могут получить эти паспорта, поэтому мы собираемся у украинского консульства, чтобы помочь им решить это", — объяснила организатор акции протеста Елена Журавлева.

Напомним, 24 апреля правительство Украины объявило, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить и восстановить паспорта только на территории Украины. А с 18 мая загранпаспорт могут получить только те мужчины, которые состоят на военном учете.

Один из протестующих рассказал, что направил заявление на получение документов еще в феврале, но их до сих пор нет.

"Я предоставил документы на замену паспорта, потому что истекал срок, а с февраля, когда я подал паспорт, мне его не выдают. Говорят, что готов, но паспорт, мол, не отправляли из Украины в Министерство миграции", — заявил украинец Антон Островский.

Известно, что выдачу паспортов гражданам Украины осуществляет паспортный сервис ГП "Документ", который имеет четыре офиса в Польше, в том числе и во Вроцлаве.

"Это касается сейчас не только мужчин, которые уже давно здесь находятся, но и их семей. У меня очень много случаев, когда у девушки или жены все в порядке с документами и у них с мужем есть дети, но отец не может получить свои документы, и, соответственно, не может сделать документы ребенку, потому что это зависит от паспорта отца", — объяснила одна из организаторов протеста Марина Басова.

Мы писали, что зарубежные подразделения государственного предприятия "Документ" возобновили приём заявлений на оформление паспортов для мужчин. Для получения услуг им нужно осуществить верификацию через приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода.

Ранее мы писали, что в Венгрии правительство издало указ, согласно которому граждане Украины смогут получить вид на жительство даже с просроченным паспортом . Такое правило будет действовать, пока в Венгрии продолжается чрезвычайное положение, а также полгода после его завершения.