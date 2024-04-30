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Україна зміцнить оборону завдяки новій угоді зі США — Єрмак

30 квітня 2024 03:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Україна та США готуються підписати безпекову угоду
Онлайн-переговори української групи з американською. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Україна та США провели третій раунд переговорів щодо безпекової угоди між країнами. Українську делегацію очолив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.  

Про це у понеділок, 29 квітня, повідомив офіційний сайт Президента України

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Андрій Єрмак переконаний, що сторони зможуть підписати безпекову угоду найближчим часом. Основні положення документу, що передбачає збройну, фінансову та політичну підтримку України, вже узгоджено. 

"Угода не лише вкотре підтвердить лідерство США у військово-безпековій підтримці України, а й безпосередньо сприятиме наближенню перемоги над російським агресором і закладе міцні підвалини для довгострокової співпраці України зі США щодо зміцнення обороноздатності нашої держави", — зазначив керівник Офісу Президента. 

Раніше Україна підписала сім безпекових двосторонніх угод з Британією, Францією, Німеччиною, Данією, Канадою, Нідерландами та Італією. 

Нагадаємо, 29 квітня Президент України Володимир Зеленський заявив, що укладені з країнами-партнерами угоди про гарантії безпеки дуже допомогли країні протягом останніх шести місяців. Також у квітні Україна провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо укладення безпекової угоди. 

Офіс президента
США
Андрій Єрмак
безпека
угода
війна в Україні

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