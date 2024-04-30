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Украина укрепит оборону благодаря новому соглашению с США — Ермак

30 апреля 2024 03:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Украина и США готовятся подписать соглашение о безопасности
Онлайн-переговоры украинской группы с американской. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украина и США провели третий раунд переговоров касательно двусторонненого соглашения о безопасности. Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщил официальный сайт Президента Украины.

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Андрей Ермак убежден, что стороны смогут подписать соглашение о безопасности в ближайшее время. Основные положения документа, предусматривающего вооруженную, финансовую и политическую поддержку Украины, уже согласованы.

"Соглашение не только в очередной раз подтвердит лидерство США в военно-безопасной поддержке Украины, но и будет непосредственно способствовать приближению победы над российским агрессором и заложит крепкие основы для долгосрочного сотрудничества Украины с США по укреплению обороноспособности нашего государства", — отметил руководитель Офиса Президента.

Ранее Украина подписала семь двусторонних соглашений по безопасности с Британией, Францией, Германией, Данией, Канадой, Нидерландами и Италией.

Напомним, 29 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заключенные со странами-партнерами соглашения о гарантиях безопасности очень помогли стране в течение последних шести месяцев. Также в апреле Украина провела очередной раунд переговоров с Испанией по заключению соглашения о безопасности.

Офис президента
США
Андрей Ермак
безопасность
соглашение
война в Украине

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