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Україна провела ще один раунд переговорів з Іспанією щодо безпекової угоди

16 квітня 2024 18:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна провела ще один раунд переговорів з Іспанією щодо безпекової угоди
Переговори з Іспанією. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українська сторона у вівторок, 16 квітня, провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо укладення безпекової угоди. Документ передбачає виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.

Про це йдеться на сайті Президент України.

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Відомо, що українську офіційну делегацію очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Однак сьогоднішній раунд переговорів провів його заступник Ігор Жовква.

Країни продовжили роботу над проєктом документа й посилили його ключові положення.

Документ з Іспанією матиме низку особливостей у порівнянні з іншими подібними угодами. Зокрема, через тісні відносини країни з державами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки.

Українська та іспанська делегації узгодили графік переговорів і майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.

Нагадаємо, 11 квітня Україна та Латвія уклали двосторонню безпекову угоду. Відповідний документ підписали президент України Володимир Зеленський та очільник Латвії Едгарс Рінкевичс.

Також ми писали, що 3 квітня Україна та Фінляндія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Цей документ засвідчує, що Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу.

Україна
Іспанія
відносини
безпека
угода
війна в Україні

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