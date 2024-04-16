Україна провела ще один раунд переговорів з Іспанією щодо безпекової угоди
Українська сторона у вівторок, 16 квітня, провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо укладення безпекової угоди. Документ передбачає виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.
Про це йдеться на сайті Президент України.
Безпекова угода з Іспанією
Відомо, що українську офіційну делегацію очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Однак сьогоднішній раунд переговорів провів його заступник Ігор Жовква.
Країни продовжили роботу над проєктом документа й посилили його ключові положення.
Документ з Іспанією матиме низку особливостей у порівнянні з іншими подібними угодами. Зокрема, через тісні відносини країни з державами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки.
Українська та іспанська делегації узгодили графік переговорів і майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.
Нагадаємо, 11 квітня Україна та Латвія уклали двосторонню безпекову угоду. Відповідний документ підписали президент України Володимир Зеленський та очільник Латвії Едгарс Рінкевичс.
Також ми писали, що 3 квітня Україна та Фінляндія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Цей документ засвідчує, що Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу.
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