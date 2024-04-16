Украина провела еще один раунд переговоров с Испанией по поводу соглашения о безопасности

Переговоры с Испанией. Фото: ОП

Украинская сторона во вторник, 16 апреля, провела очередной раунд переговоров с Испанией по заключению договора безопасности. Документ предусматривает исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

Об этом говорится на сайте Президента Украины.

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Безопасное соглашение с Испанией

Известно, что украинскую официальную делегацию возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Однако сегодняшний раунд переговоров провел его заместитель Игорь Жовква.

Страны продолжили работу над проектом документа и усилили его ключевые положения.

Документ с Испанией будет обладать рядом особенностей по сравнению с другими подобными соглашениями. В частности, из-за тесных отношений страны с государствами Средиземноморья, Латинской Америки и Африки.

Украинская и испанская делегации согласовали график переговоров и будущих мероприятий на самом высоком уровне с целью подписания соглашения.

Напомним, 11 апреля Украина и Латвия заключили двустороннее соглашение о безопасности. Соответствующий документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и глава Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Также мы писали, что 3 апреля Украина и Финляндия подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочную поддержку. Этот документ свидетельствует о том, что Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь.