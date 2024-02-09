Хвороба Х в Україні - готовність лікарень

Лікування Хвороби Х. Фото: з відкритих джерел

В світі почали говорити про можливу нову пандемію, поки називаючи її Хворобою Х. І хоча це може статися через роки, лікарні вже готуються, аби реагувати оперативно. На це щомісяця держава витрачає понад один мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповіла голова Національної спілки здоров'я України Наталія Гусак.

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Готовність лікарень до Хвороби Х

"Часи пандемії навчили нас, що має бути пул закладів по країні, які будуть готовими реагувати на надзвичайні ситуації. Чи це ковід, чи кір, чи вибух електростанції, чи застосування хімічної зброї, чи як було з підривом Каховської ГЕС. Тому НСЗУ в програмі медичних гарантій запропонувала і закуповує упродовж останніх трьох років такі послуги, як готовність до реагування в надзвичайних ситуаціях", — сказала Гусак.

Список закладів, які мають бути оснащені, визначають військові адміністрації. В кожному регіоні є такі заклади, у 2023 році по Україні їх налічувалося 199. Всі вони мають відповідати вимогам і щодо лікарів, і щодо обладнання, і мати тримісячний незнижувальний запас лікарських засобів.

"За це все НСЗУ щомісяця сплачує понад 1 млн грн просто за те, щоб ці заклади були готові надавати цю медичну допомогу у разі потреби. Це саме стосується і Хвороби Х", — додала Гусак.

Додамо, нещодавно міністр охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE висловив свою думку щодо відсутності страху в українців щодо загрози нової пандемії.

За його словами, таке питання є актуальним не лише для нашої країни. Проте він запевнив, що наразі немає загрози для українців щодо поширення нової хвороби.