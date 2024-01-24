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Ляшко відповів, чи справді загрозливе для українців поширення нової хвороби X

24 січня 2024 17:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ляшко відповів, чи справді загрозливе для українців поширення нової хвороби X
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE висловив свою думку щодо відсутності страху в українців про загрозу нової пандемії. За його словами, таке питання є актуальним не лише для нашої країни. Проте він запевнив, що наразі немає загрози для українців щодо поширення нової хвороби. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Підготовка до можливих викликів

"Питання обмежувальних протиепідемічних заходів — це один із елементів пандемічної угоди, коли вони можуть застосовуватися і в яких виключних випадках", — наголосив Ляшко.

Він зазначив, що коли йдеться про пандемію "хвороби X", то це робиться для того, аби бути готовими реагувати на всі виклики.

"Як на самого збудника, тобто люди, лабораторна мережа і глобальне партнерство, так і на виклики, які пов'язані з комунікацією, дезінформацією, реагуванням людей на ті чи інші загрози, психічним здоров'ям. Це величезна кількість факторів, які не лише зачіпають конкретно збудника, а це система, яка повинна бути готова реагувати у всьому світі", — пояснив міністр.

На запитання про те, чи є в нього страх щодо цієї загрози, він відповів: 

"Немає". 

Що про це відомо

Зазначимо, що країни світу готуються до нової пандемії. У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, що нова хвороба може бути в 20 разів небезпечнішою, ніж коронавірус. Проте поки такого вірусу ще немає, було ухвалено рішення назвати його "хвороба Х" (умовне позначення невідомого наразі захворювання).

Своєю чергою журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів, чи готові вони до нової пандемії та що думають про "вірус Х"?

Також вчені попередили, що арктичні зомбі-віруси в Сибіру можуть спричинити нову небезпечну пандемію. Загроза спалаху від мікробів, які тисячоліттями перебували у вічній мерзлоті, зросла через потепління клімату.

Віктор Ляшко
МОЗ
пандемія
ВООЗ
хвороба
люди

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