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Ляшко ответил, действительно ли угрожающее для украинцев распространение новой болезни X

24 января 2024 17:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ляшко ответил, действительно ли угрожающее для украинцев распространение новой болезни X
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE выразил свое мнение об отсутствии страха в украинцев об угрозе новой пандемии. По его словам, такой вопрос актуален не только для нашей страны. Однако он заверил, что пока нет угрозы для украинцев распространения новой болезни.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Подготовка к возможным вызовам

"Вопрос ограничительных противоэпидемических мер — это один из элементов пандемического соглашения, когда они могут применяться и в каких исключительных случаях", — подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что когда речь идет о пандемии "болезни X", то это делается для того, чтобы быть готовыми реагировать на все вызовы.

"Как на самого возбудителя, то есть люди, лабораторная сеть и глобальное партнерство, так и на вызовы, связанные с коммуникацией, дезинформацией, реагированием людей на те или иные угрозы, психическим здоровьем. Это огромное количество факторов, которые не только затрагивают конкретно возбудителя, а это система, которая должна быть готова реагировать во всем мире", — объяснил министр.

На вопрос о том, есть ли у него страх относительно этой угрозы, он ответил:

"Нет".

Что об этом известно

Отметим, что страны мира готовятся к новой пандемии. Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что новая болезнь может быть в 20 раз опаснее коронавируса. Однако пока такого вируса еще нет, было принято решение назвать его "болезнь Х" (условное обозначение неизвестной болезни).

В свою очередь журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, готовы ли они к новой пандемии и что думают о "вирусе Х"?

Также ученые предупредили, что арктические зомби-вирусы в Сибири могут повлечь за собой новую опасную пандемию. Угроза вспышки от микробов, которые тысячелетиями находились в вечной мерзлоте, возросла из-за потепления климата.

Виктор Ляшко
Минздрав
пандемия
ВОЗ
болезнь
люди

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