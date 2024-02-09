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Украина уже тратит более миллиона ежемесячно на Болезнь Х — как готовятся больницы

9 февраля 2024 06:36
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Болезнь Х в Украине – готовность больниц
Лечение Болезни Х. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В мире начали говорить о возможной новой пандемии, пока называя ее Болезнью Х. И хотя это может произойти через годы, больницы уже готовятся, чтобы реагировать оперативно. На это ежемесячно государство тратит более одного миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказала глава Национального союза здоровья Украины Наталья Гусак.

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"Времена пандемии научили нас, что должен быть пул заведений по стране, которые будут готовы реагировать на чрезвычайные ситуации. Будь то ковид, корь, взрыв электростанции или применение химического оружия, или как было с подрывом Каховской ГЭС. Поэтому НСЗУ в программе медицинских гарантий предложила и закупает за последние три года такие услуги, как готовность к реагированию в чрезвычайных ситуациях", — сказала Гусак.

Список учреждений, которые должны быть оборудованы, определяют военные администрации. В каждом регионе есть такие заведения, в 2023 году по Украине насчитывалось 199. Все они должны соответствовать требованиям и по врачам, и по оборудованию, и иметь трехмесячный неснижаемый запас лекарственных средств.

"За это все НСЗУ ежемесячно платит более 1 млн грн просто за то, чтобы эти заведения были готовы оказывать медицинскую помощь в случае необходимости. Это же касается и Болезни Х", — добавила Гусак.

Недавно министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE выразил свое мнение об отсутствии страха у украинцев относительно угрозы новой пандемии.

По его словам, такой вопрос актуален не только для нашей страны. Однако он заверил, что пока нет угрозы для украинцев распространения новой болезни.

пандемия
больницы
болезнь
деньги
МОЗ

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