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Україна виконає вимоги Угорщини для вступу в ЄС, — Стефанішина

26 червня 2024 03:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Україна повністю реалізує 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах вступу в ЄС
Прапори України та ЄС на фоні будівлі Єврокомісії у Брюсселі. Фото ілюстративне: X(Twitter)/Ursula von der Leyen
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Україна готова виконати всі умови Угорщини для вступу в Євросоюз. Йдеться про 11-ть пунктів щодо захисту прав національних меншин. 

Про це у вівторок, 25 червня, під час першої Міжурядової конференції щодо вступу України в ЄС заявила віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина

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Україна продовжить двосторонні консультації з Угорщиною

За словами віцепрем'єр-міністра, Україна неодноразово й наполегливо підтверджувала налаштованість підтримувати добрі відносини зі своїми сусідами, зокрема в питаннях, пов’язаних із захистом прав національних меншин.

"Станом на зараз ми щиро віддані наміру вирішити та на цій основі повністю втілити 11 питань, порушених, зокрема, угорською стороною, спрямованих на посилення захисту прав національних меншин, і продовжувати двосторонні консультації з Угорщиною в цьому напрямку", — сказала Ольга Стефанішина. 

Україна також готова втілювати подальші кроки в питанні захисту прав нацменшин, "погоджених у межах діалогу і на основі відповідних угод з Угорщиною, добросовісно і як внесок у взаємне розуміння, довіру та повагу".

Нагадаємо, 25 червня Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок фактичних переговорів про членство України в Європейському Союзі. 

Раніше Європейський Союз офіційно затвердив новий 14-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження стосуються сфери енергетики, торгівлі та фінансів.

Ольга Стефанішина
Угорщина
Україна
уряд
ЄС
вимоги

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