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Украина выполнит требования Венгрии для вступления в ЕС, — Стефанишина

26 июня 2024 03:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Украина полностью реализует 11 требований Венгрии относительно нацменьшинств в рамках вступления в ЕС
Флаги Украины и ЕС на фоне здания Еврокомиссии в Брюсселе. Фото иллюстративное: X(Twitter)/Ursula von der Leyen
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украина готова выполнить все условия Венгрии для вступления в Евросоюз. Речь идет об 11 пунктах касательно защиты прав национальных меньшинств.

Об этом во вторник, 25 июня, во время первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

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Украина продолжит двусторонние консультации с Венгрией

По словам вице-премьер-министра, Украина неоднократно и настойчиво подтверждала намерение поддерживать хорошие отношения со своими соседями, в том числе в вопросах, связанных с защитой прав национальных меньшинств.

"По состоянию на данный момент мы искренне настроены решить и на этой основе полностью воплотить 11 вопросов, поднятых, в частности, венгерской стороной, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств, и продолжать двусторонние консультации с Венгрией в этом направлении", — сказала Ольга Стефанишина.

Украина также готова воплощать дальнейшие шаги в вопросе защиты прав нацменьшинств, "согласованных в рамках диалога и на основе соответствующих соглашений с Венгрией, добросовестно и как вклад во взаимное понимание, доверие и уважение".

Напомним, 25 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале фактических переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.

Ранее Европейский Союз официально утвердил новый 14 пакет санкций против России. Ограничения касаются сферы энергетики, торговли и финансов.

Ольга Стефанишина
Венгрия
Украина
правительство
ЕС
требования

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