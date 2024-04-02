Україна відкриє новий КПП на кордоні з Румунією — Кабмін ухвалив постанову
Кабінет міністрів наразі ухвалює постанову, яка дозволить відкрити новий контрольно-пропускний пункт на кордоні між Україною та Румунією. Йдеться про КПП "Біла Церква — Сігету Мармацієй".
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 2 квітня.
Відкриття нового КПП на кордоні з Румунією
"Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква — Сігету Мармацієй", — сказав Шмигаль, говорячи про відкриття нового КПП.
Він додав, що наразі Україна планує створити 9 нових КПП та модернізувати ще 13 на західному напрямку.
"Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу", — сказав Шмигаль, називаючи мету відповідних змін.
Нагадаємо, польські фермери вирішили поновити блокування пункту пропуску "Долгобичув" — "Угринів" для українських вантажівок.
Разом із тим Україна наразі перебуває на шляху вирішення питання з польськими фермерами.
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