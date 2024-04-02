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Україна відкриє новий КПП на кордоні з Румунією — Кабмін ухвалив постанову

2 квітня 2024 16:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна відкриє новий КПП на кордоні з Румунією — Кабмін ухвалив постанову
Один з КПП на кордоні з Румунією. Фото: Чернівецька ОДА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Кабінет міністрів наразі ухвалює постанову, яка дозволить відкрити новий контрольно-пропускний пункт на кордоні між Україною та Румунією. Йдеться про КПП "Біла Церква — Сігету Мармацієй". 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 2 квітня. 

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"Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква — Сігету Мармацієй", — сказав Шмигаль, говорячи про відкриття нового КПП. 

Він додав, що наразі Україна планує створити 9 нових КПП та модернізувати ще 13 на західному напрямку. 

"Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу", — сказав Шмигаль, називаючи мету відповідних змін. 

Нагадаємо, польські фермери вирішили поновити блокування пункту пропуску "Долгобичув" — "Угринів" для українських вантажівок. 

Разом із тим Україна наразі перебуває на шляху вирішення питання з польськими фермерами. 

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
кордон
КПП
Румунія
Україна

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