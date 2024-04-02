Україна відкриє новий КПП на кордоні з Румунією — Кабмін ухвалив постанову

Один з КПП на кордоні з Румунією. Фото: Чернівецька ОДА

Кабінет міністрів наразі ухвалює постанову, яка дозволить відкрити новий контрольно-пропускний пункт на кордоні між Україною та Румунією. Йдеться про КПП "Біла Церква — Сігету Мармацієй".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 2 квітня.

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Відкриття нового КПП на кордоні з Румунією

"Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква — Сігету Мармацієй", — сказав Шмигаль, говорячи про відкриття нового КПП.

Він додав, що наразі Україна планує створити 9 нових КПП та модернізувати ще 13 на західному напрямку.

"Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу", — сказав Шмигаль, називаючи мету відповідних змін.

Нагадаємо, польські фермери вирішили поновити блокування пункту пропуску "Долгобичув" — "Угринів" для українських вантажівок.

Разом із тим Україна наразі перебуває на шляху вирішення питання з польськими фермерами.