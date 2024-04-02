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Украина откроет новый КПП на границе с Румынией — Кабмин принял постановление

2 апреля 2024 16:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина откроет новый КПП на границе с Румынией — Кабмин принял постановление
Один из КПП на границе с Румынией. Фото: Черновицкая ОГА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Кабинет министров принимает постановление, которое позволит открыть новый контрольно-пропускной пункт на границе между Украиной и Румынией. Речь идет о КПП "Белая Церковь — Сигету Мармацией".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 2 апреля. 

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Открытие нового КПП на границе с Румынией

"Сегодня Украина и Румыния строят чрезвычайно выгодное партнерство, и мы должны его постоянно углублять. Принимаем постановление, которое позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь — Сигету Мармацией", — сказал Шмыгаль, говоря об открытии нового КПП.

Он добавил, что сейчас Украина планирует создать 9 новых КПП и модернизировать еще 13 на западном направлении.

"Все это даст большие возможности для украинского экспорта и ускорит нашу секторальную интеграцию в Евросоюз", - сказал Шмигаль, называя цель соответствующих изменений.

Напомним, польские фермеры решили возобновить блокировку пункта пропуска "Долгобычев" — "Угринов" для украинских грузовиков.

Вместе с тем Украина находится на пути решения вопроса с польскими фермерами.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
граница
КПП
Румыния
Украина

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