Україна та Данія проведуть спільний оборонний форум з фокусом на виробництві дронів, — МЗС

Голова МЗС України Дмитро Кулеба та Данії Ларс Льокке Расмуссен. Фото: Суспільне Миколаїв

Україна та Данія проведуть спільний форум оборонних індустрій. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з данським колегою Ларсом Льокке Расмуссеном у Миколаєві.

Про це повідомляє МЗС.

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За словами Кулеби, Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів, тому країни домовилися що МЗС спільно з міністерствами оборони організують україно-данський форум оборонних індустрій.

Зазначається, що під час заходу основний фокус буде на виробництві безпілотників.

"Ми зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів, враховуючи особливі можливості Данії в цій сфері", — сказав голова МЗС.

Скриншот допису МЗС

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з колегою з Великої Британії Девідом Кемероном безпекову угоду, нещодавно підписану між країнами. Зустріч очільників МЗС відбулася в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Також ми писали, що Дмитро Кулеба розповів про очікування США щодо вступу України до НАТО. За його словами, у Вашингтоні вірять, що українці зроблять ще один крок до вступу до Альянсу.