Кулеба і глава МЗС Великої Британії узгодили план реалізації безпекової угоди між країнами

Глави МЗС України Дмитро Кулеби і Великої Британії Девід Кемерон. Фото: Twitter Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з колегою з Великої Британії Девідом Кемероном безпекову угоду, нещодавно підписану між країнами. Зустріч очільників МЗС відбулася в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Про це повідомив Дмитро Кулеба.

Читайте також:

Зустріч Кулеби і Кемерона в Давосі

Як зазначив у своєму дописі Кулеба, вони з главою МЗС Великої Британії узгодили подальші кроки "втілення домовленостей у життя".

"Ми зосередилися на військовій допомозі Великобританії, шляху України до НАТО, перемогах на суші та на морі, постачаннях ракет великої дальності", — вказав міністр.

Скриншот допису Кулеби

Кемерон підтримав Україну та підтвердив, що Велика Британія і надалі постачатиме допомогу державі.

"Ми з вами стільки, скільки потрібно", — наголосив Кемерон.

Він додав, що Велика Британія готова і буде передавати Україні ще більше військової допомоги для боротьби з російським агресором.

Скриншот допису Кемерона

Нагадаємо, Дмитро Кулеба висловив думку про лицемірство у дискусіях, пов'язаних із юридичними складнощами використання заморожених російських активів. При цьому він зазначив, що зараз є три основні способи фінансування України.

Додамо, Дмитро Кулеба розповів про очікування США щодо вступу України до НАТО. За його словами, у Вашингтоні вірять, що українці зроблять ще один крок до вступу до альянсу.