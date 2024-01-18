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Кулеба і глава МЗС Великої Британії узгодили план реалізації безпекової угоди між країнами

18 січня 2024 00:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кулеба і глава МЗС Великої Британії узгодили план реалізації безпекової угоди між країнами
Глави МЗС України Дмитро Кулеби і Великої Британії Девід Кемерон. Фото: Twitter Дмитро Кулеба
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з колегою з Великої Британії Девідом Кемероном безпекову угоду, нещодавно підписану між країнами. Зустріч очільників МЗС відбулася в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Про це повідомив Дмитро Кулеба.

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Зустріч Кулеби і Кемерона в Давосі

Як зазначив у своєму дописі Кулеба, вони з главою МЗС Великої Британії узгодили подальші кроки "втілення домовленостей у життя".

"Ми зосередилися на військовій допомозі Великобританії, шляху України до НАТО, перемогах на суші та на морі, постачаннях ракет великої дальності", — вказав міністр.

Скриншот допису Кулеби
Скриншот допису Кулеби

Кемерон підтримав Україну та підтвердив, що Велика Британія і надалі постачатиме допомогу державі.

"Ми з вами стільки, скільки потрібно", — наголосив Кемерон.

Він додав, що Велика Британія готова і буде передавати Україні ще більше військової допомоги для боротьби з російським агресором.

Скриншот допису Кемерона
Скриншот допису Кемерона

Нагадаємо, Дмитро Кулеба висловив думку про лицемірство у дискусіях, пов'язаних із юридичними складнощами використання заморожених російських активів. При цьому він зазначив, що зараз є три основні способи фінансування України.

Додамо,  Дмитро Кулеба розповів про очікування США щодо вступу України до НАТО. За його словами, у Вашингтоні вірять, що українці зроблять ще один крок до вступу до альянсу.

Дмитро Кулеба
МЗС
Україна
Давос
Велика Британія
угода
Економічний форум
давос2024

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