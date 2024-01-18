Кулеба и глава МИД Британии согласовали план реализации соглашения о безопасности между странами
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном соглашение о безопасности, недавно подписанное между странами. Встреча глав МИД состоялась в Давосе на полях Всемирного экономического форума.
Об этом сообщил Дмитрий Кулеба.
Встреча Кулебы и Кэмерона в Давосе
Как отметил в своем сообщении Кулеба, они с главой МИД Великобритании согласовали дальнейшие шаги "воплощения договоренностей в жизнь".
"Мы сосредоточились на военной помощи Великобритании, пути Украины в НАТО, победах на суше и на море, поставках ракет большой дальности", — указал министр.
Кэмерон поддержал Украину и подтвердил, что Великобритания будет и дальше поставлять помощь государству.
"Мы с вами столько, сколько нужно", — подчеркнул Кэмерон.
Он добавил, что Великобритания готова и будет передавать Украине еще больше военной помощи для борьбы с российским агрессором.
Напомним, Дмитрий Кулеба выразил мнение о лицемерии в дискуссиях, связанных с юридическими сложностями использования замороженных российских активов. При этом он отметил, что сейчас есть три основных способа финансирования Украины.
Добавим, Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях США относительно вступления Украины в НАТО. По его словам, в Вашингтоне верят, что украинцы сделают еще один шаг к вступлению в альянс.
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