Кулеба и глава МИД Британии согласовали план реализации соглашения о безопасности между странами

Главы МИД Украины Дмитрий Кулебы и Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: Twitter Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном соглашение о безопасности, недавно подписанное между странами. Встреча глав МИД состоялась в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба.

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Как отметил в своем сообщении Кулеба, они с главой МИД Великобритании согласовали дальнейшие шаги "воплощения договоренностей в жизнь".

"Мы сосредоточились на военной помощи Великобритании, пути Украины в НАТО, победах на суше и на море, поставках ракет большой дальности", — указал министр.

Скриншот поста Кулебы

Кэмерон поддержал Украину и подтвердил, что Великобритания будет и дальше поставлять помощь государству.

"Мы с вами столько, сколько нужно", — подчеркнул Кэмерон.

Он добавил, что Великобритания готова и будет передавать Украине еще больше военной помощи для борьбы с российским агрессором.

Скриншот поста Кемерона

Напомним, Дмитрий Кулеба выразил мнение о лицемерии в дискуссиях, связанных с юридическими сложностями использования замороженных российских активов. При этом он отметил, что сейчас есть три основных способа финансирования Украины.

Добавим, Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях США относительно вступления Украины в НАТО. По его словам, в Вашингтоне верят, что украинцы сделают еще один шаг к вступлению в альянс.