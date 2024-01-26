Украина и Дания проведут общий оборонный форум с фокусом на производстве дронов, — МИД
Украина и Дания проведут общий форум оборонных индустрий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном в Николаеве.
Об этом сообщает МИД.
Украино-датский оборонный форум
По словам Кулебы, Дания имеет серьезный потенциал в производстве дронов, поэтому страны договорились, что МИД совместно с министерствами обороны организуют украино-датский форум оборонных индустрий.
Во время мероприятия основной фокус будет на производстве беспилотников.
"Мы сделаем особый фокус на развитии совместных проектов по производству дронов, учитывая особые возможности Дании в этой сфере", — сказал глава МИД.
Напомним, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном соглашение о безопасности, недавно подписанное между странами. Встреча глав МИД состоялась в Давосе на полях Всемирного экономического форума.
Также мы писали, что Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях США по вступлению Украины в НАТО. По его словам, в Вашингтоне верят, что украинцы сделают еще один шаг к вступлению в Альянс.
Читайте Новини.LIVE!