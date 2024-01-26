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Украина и Дания проведут общий оборонный форум с фокусом на производстве дронов, — МИД

26 января 2024 18:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина и Дания проведут общий оборонный форум с фокусом на производстве дронов, — МИД
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Дании Ларс Лекке Расмуссен. Фото: Общественное Николаев
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина и Дания проведут общий форум оборонных индустрий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном в Николаеве.

Об этом сообщает МИД.

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По словам Кулебы, Дания имеет серьезный потенциал в производстве дронов, поэтому страны договорились, что МИД совместно с министерствами обороны организуют украино-датский форум оборонных индустрий.

Во время мероприятия основной фокус будет на производстве беспилотников.

"Мы сделаем особый фокус на развитии совместных проектов по производству дронов, учитывая особые возможности Дании в этой сфере", — сказал глава МИД.

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Скриншот поста МИД

Напомним, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном соглашение о безопасности, недавно подписанное между странами. Встреча глав МИД состоялась в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Также мы писали, что Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях США по вступлению Украины в НАТО. По его словам, в Вашингтоне верят, что украинцы сделают еще один шаг к вступлению в Альянс.

Дмитрий Кулеба
МИД
Дания
Украина

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