Україна та Данія підписали військову угоду щодо озброєння

Підписання угоди між Данією та Україною. Фото: Telegram Міністерства оборони України

В рамках засідання Контактної групи "Рамштайн" міністр оборони України Рустам Умєров зустрівся із міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Під час зустрічі була підписана угода про закупівлю Данією українського озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у п'ятницю, 14 червня.

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"Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України", – зазначив Рустем Умєров.

Водночас з міністеркою оборони Нідерландів було підписано лист про наміри, який започатковує співпрацю між Україною та Нідерландами щодо підтримки нашого оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Допис Міністерства оборони України у Telegram

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нідерланди спільно з Данією почнуть виготовляти бойові машини піхоти CV90, щоб потім передати їх Україні. На це було виділено 400 млн євро.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявляла про передачу Україні бойових машин піхоти YPR-765. Вони мають прибути "в найкоротші терміни".