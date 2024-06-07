Нідерланди і Данія створять БМП для України

Бойові машини піхоти CV90. Фото: Defence Express

Нідерланди спільно з Данією почнуть виготовляти бойові машини піхоти CV90, щоб потім передати їх Україні. На це було виділено 400 млн євро.

Про це повідомив уряд Нідерландів у п'ятницю, 7 червня.

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Повідомляється, що Нідерланди вирішили взяти участь у шведському фонді зі створення бойових машин піхоти CV90 для України спільно з Данією. Країна виділила на це 400 млн євро.

При цьому уточнюється, що переважно БМП CV90 будуть вироблятися в Нідерландах. Також у Німеччині запускається європейська лінія збирання ракет до ЗРК Patriot через попит Нідерландів.

В уряді країни також уточнили, що інвестиції потрібні, оскільки ситуація з безпекою в Європі погіршилася через російське вторгнення в Україну.

Водночас нарощування виробництва та постачання військової техніки та боєприпасів у Нідерландах та Європі відбувається надто повільно. Через це Європа має докласти зусиль, щоб стати менш залежною від постачання ззовні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зробив припущення, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у червні, можуть ухвалити рішення про відправлення до України семи систем Patriot.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявляла про передачу Україні бойових машин піхоти YPR-765. Вони мають прибути "в найкоротші терміни".