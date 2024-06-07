Нидерланды и Дания создадут БМП для Украины

Боевые машины пехоты CV90. Фото: Defence Express

Нидерланды совместно с Данией начнут производить боевые машины пехоты CV90, чтобы затем передать их Украине. На это было выделено 400 млн евро.

Об этом сообщило правительство Нидерландов в пятницу, 7 июня.

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Нидерланды решили принять участие в шведском фонде по созданию боевых машин пехоты CV90 для Украины совместно с Данией. Страна выделила на это 400 млн евро.

При этом уточняется, что преимущественно БМП CV90 будут производиться в Нидерландах. Также в Германии запускается европейская линия сбора ракет в ЗРК Patriot из-за спроса Нидерландов.

В правительстве страны также уточнили, что инвестиции нужны, поскольку ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась из-за российского вторжения в Украину.

В то же время наращивание производства и поставки военной техники и боеприпасов в Нидерландах и Европе происходит слишком медленно. В связи с этим Европа должна приложить усилия, чтобы стать менее зависимой от поставок извне.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится в июне, может быть принято решение об отправке в Украину семи систем Patriot.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявляла о передаче Украине боевых машин пехоты YPR-765. Они должны прибыть "в кратчайшие сроки".