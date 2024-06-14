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Украина и Дания подписали важное соглашение о вооружении — что известно

14 июня 2024 13:47
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Украина и Дания подписали военное соглашение по вооружению
Подписание соглашения между Данией и Украиной. Фото: Telegram Министерства обороны Украины
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В рамках заседания Контактной группы "Рамштайн" министр обороны Украины Рустам Умеров встретился с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. В ходе встречи было подписано соглашение о закупке Данией украинского вооружения и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу, 14 июня.

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"Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины", – отметил Рустем Умеров.

В то же время с министерством обороны Нидерландов было подписано соглашение о намерениях, которое начинает сотрудничество между Украиной и Нидерландами по поддержке нашего оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Пост Министерства
Пост Министерства обороны Украины в Telegram

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды совместно с Данией начнут производить боевые машины пехоты CV90, чтобы затем передать их Украине. На это было выделено 400 млн. евро.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявляла о передаче Украине боевых машин пехоты YPR-765. Они должны прибыть "в кратчайшие сроки".

Украина
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поставки
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Нидерланды
Умеров
Дания

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