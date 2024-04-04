В ЦВК розповіли, якими будуть вибори в Криму після деокупації

Вибори на території України. Фото: з соцмереж

Після закінчення війни і з поверненням Україні всіх територій в Донецьку, Луганську та Криму проводитимуть вибори.

Новини.LIVE дізналося в заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, як швидко можна буде відновити виборчий процес на деокупованих територіях.

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"З точки зору організації пів року більш ніж достатньо для підготовки виборів з моменту початку відновлення органів влади. Зрозуміло, що в Автономній республіці Крим в нас не буле Ради міністрів, ВРУ, там буде працювати тимчасова державна адміністрація, яка має забезпечити управління територіями", — сказав Дубовик.

Він додав, що на територіях Донецької і Луганської областей, де з 2015 року не обиралися законні органи влади, теж працюватимуть військово-цивільні адміністрації, які будуть відновлювати порядок.

"З точки зору роботи державної машини пів року для організації виборів буде достатньо. А от з конституційно-політичної роботи ні", — додав Дубовик.

За його словами, члени комісій мають бути представниками політичних партій, повинна бути виборча агітація, робота ЗМІ, треба буде спостереження.

"Отже, мають бути громадяни України, які мають паспорт і готові бути спостерігачами. Є питання, яке не стосується ЦВК. Це питання колаборації і можливості чи неможливості участі у виборах осіб, які перебували на окупованих територіях. Це питання невирішене", — зазначив експерт.

Крім відновлення державної структури, потрібно відновити громадсько-політичну структуру, структуру ЗМІ, яка притаманна українській державі.

Нагадаємо, у березні 2024 року відбулися президентські вибори на Росії. Диктаторські "вибори Путіна" пройшли не тільки на території країни-агресора, а і на окупованих територіях України.

Однак вони не зацікавили місцевих мешканців. Навіть ті, хто у попередні роки підтримував окупацію, замовкли і майже не коментували перевибори російського диктатора.